Le candidat du parti au pouvoir, Lai Ching-te, est sorti vainqueur de l'élection présidentielle de Taïwan samedi et ses adversaires ont concédé, un résultat qui tracera la trajectoire des relations de la démocratie autogérée avec la Chine au cours des quatre prochaines années.

L'enjeu est la paix et la stabilité de l'île, située à 160 kilomètres des côtes chinoises, que Pékin revendique comme sienne et qu'elle doit reprendre par la force si nécessaire.

Les questions intérieures telles que l'atonie de l'économie et la cherté des logements ont également occupé une place importante dans la campagne.

La Chine avait qualifié le scrutin de choix entre la guerre et la paix. Pékin s'oppose fermement à M. Lai, vice-président en exercice et membre du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir.

M. Lai et la présidente sortante Tsai Ing-wen rejettent les revendications de souveraineté de la Chine sur Taïwan, une ancienne colonie japonaise qui s'est séparée du continent en 1949 à la suite d'une guerre civile. Ils ont toutefois proposé de discuter avec Pékin, qui a refusé à plusieurs reprises d'organiser des pourparlers et les a qualifiés de séparatistes.

Pékin aurait favorisé le candidat du parti nationaliste, également connu sous le nom de Kuomintang (KMT), plus favorable à la Chine.

Son candidat, Hou Yu-ih, a également promis de reprendre les pourparlers avec la Chine tout en renforçant la défense nationale. Il a promis de ne pas s'engager sur la voie de l'unification des deux rives du détroit de Taïwan s'il est élu.

Un troisième candidat dans la course, Ko Wen-je, du Parti du peuple taïwanais (TPP), plus petit, s'est attiré le soutien des jeunes qui souhaitent une alternative au KMT et au DPP, les partis traditionnels de Taïwan, qui ont gouverné à tour de rôle depuis les années 1990.

M. Ko a également déclaré qu'il souhaitait s'entretenir avec Pékin et que sa ligne de conduite serait que Taïwan doit rester démocratique et libre.

Les États-Unis, qui sont tenus par leurs lois de fournir à Taïwan les armes nécessaires à sa défense, ont promis de soutenir le gouvernement qui émergera, quel qu'il soit, ce qui a été renforcé par l'intention de l'administration Biden d'envoyer une délégation non officielle composée d'anciens hauts fonctionnaires sur l'île peu après l'élection.

Outre les tensions avec la Chine, les questions intérieures ont dominé la campagne, en particulier une économie dont la croissance n'a été estimée qu'à 1,4 % l'année dernière. Cette situation reflète en partie les cycles inévitables de la demande de puces électroniques et d'autres produits d'exportation de la base manufacturière de haute technologie, fortement dépendante du commerce, ainsi que le ralentissement de l'économie chinoise.

