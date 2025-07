L’armée américaine a annoncé avoir abattu un missile de croisière visant un destroyer américain, tiré depuis une région du Yémen sous le contrôle des Houthis.

D’après le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom), "le missile a été abattu dans les environs de la côte d’Al Hodeida par un avion de chasse américain". Il n’y aurait eu ni blessés ni dégâts.

Par ailleurs, les médias Houthis ont fait état de nouvelles frappes américano-britanniques menées dimanche contre la cité portuaire d’Al Hodeida, dans l'ouest du Yémen, ce que Washington a démenti.

Environ 12% du commerce mondial transite par la mer Rouge, mais depuis la mi-novembre, les attaques Houthis ont contraint de nombreuses compagnies maritimes à éviter la zone et à emprunter la route la plus longue autour de la pointe de l'Afrique, ce qui a causé le renchérissement du coût de transport et rallongé les délais d'acheminement des marchandises.

La campagne des Houthis est menée en “solidarité” avec Gaza qui subit depuis le 7 octobre dernier une offensive militaire israélienne.

La guerre à Gaza a fait jusqu’à présent au moins 23.968 morts, principalement des femmes, adolescents et enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de l’enclave.

