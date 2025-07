Le suspect, un Palestinien d’Al Khalil (Hébron) en Cisjordanie occupée, a été arrêté, a-t-on indiqué de même source. Le Palestinien a volé une voiture et foncé sur des passants dans le centre d'Israël lundi, tuant une personne et blessant au moins 13autres, a fait savoir la police, ajoutant que le suspect était en garde à vue et que ses motivations faisaient l'objet d'une enquête.

Les médias israéliens affirment que certaines personnes pourraient également avoir été poignardées lors de l'incident survenu à Raanana, au nord de Tel Aviv, dans un contexte de tensions sécuritaires accrues liées à la guerre de plus de trois mois dans la bande de Gaza.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Dans la bande de Gaza, le conflit a fait 24.100 morts, principalement des femmes, adolescents et enfants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza. La guerre contre Gaza a laissé les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza dans une situation de dépouillement total, manquant de tout, nourriture, médicaments et carburant. L'ONU estime que 1,9 million de personnes ont dû quitter leur foyer.