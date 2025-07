Les Forces Armées Royales du Maroc ont récemment commandé 200 véhicules blindés Cobra 2, fabriqués par la société de défense turque Otokar, a révélé le site d’information économique et politique.

Une vingtaine de ces véhicules seront attribués aux casques bleus marocains participant aux missions de maintien de la paix des Nations unies, précise la même source.

Le leader turc en industrie automotive Otokar avait annoncé l'importante commande le 14 décembre 2023, estimant sa valeur à environ 136 millions de dollars.

Le contrat porte non seulement sur l’octroi de ces véhicules blindés à haute performance, mais aussi sur les pièces détachées, les équipements de maintenance et les services de formation. Les livraisons devraient commencer d'ici la fin de l'année 2024 et être achevées par lots tout au long de l'année suivante.

La transaction a été reprise par des sites d’information marocains qui ont rappelé que le Maroc avait également acheté des drones Bayraktar à la Turquie, relevant ainsi une tendance du Royaume à renforcer l’équipement de son armée par des achats sur le marché turc.

La revue américaine Forbes s’est intéressée, pour sa part, à l’acquisition par le Maroc de “systèmes aériens révolutionnaires” de fabrication turque notamment, les mêmes qui ont “aidé l’Azerbaïdjan à progresser dans la guerre du Haut-Karabakh”.

L’octroi des “puissants drones turcs TB2”, écrit Paul Iddon sur les colonnes de Forbes, a permis au Maroc de renforcer la sécurité de ses frontières.

Le véhicule blindé tactique à roues COBRA II 4x4 est une plate-forme modulaire dotée de caractéristiques techniques et tactiques supérieures. Outre une mobilité exceptionnelle, le COBRA II offre une meilleure protection balistique et contre les mines, ainsi qu'une capacité de charge utile et un volume interne accrus.

Conçu à l'origine pour l'armée turque, il offre un large éventail de capacités, notamment en tant que véhicule blindé de transport de troupes, véhicule antichar, plate-forme de reconnaissance, unité de surveillance au sol, poste d'observation avancé et même ambulance blindée.

Le Cobra 2 peut être équipé de diverses armes et options de tourelle, y compris des mitrailleuses de 12,7 mm, des canons de 20 mm et des missiles antichars. Sa coque en acier, en forme de V, possède d'impressionnantes qualités de protection contre les mines (antipersonnel et antichar), les engins explosifs improvisés, les éclats d'artillerie et les armes longue portée.