Selon l'information rapportée par BFMTV, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a rendu son verdict dans l'affaire devenue emblématique des violences policières en France. Trois policiers étaient jugés pour l'interpellation brutale de Théo Luhaka en février 2017 à Aulnay-sous-Bois.

Marc-Antoine C., âgé de 34 ans et principal accusé, a été reconnu coupable de violences volontaires. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, assortis d'une interdiction d'exercer sur la voie publique et du port d'arme pour une durée de cinq ans. Les jurés ont statué que le coup de matraque n'a pas entraîné une infirmité permanente chez la victime.

Les deux autres policiers, Jérémie D., 42 ans, et Tony H., 31 ans, ont également été reconnus coupables de violences volontaires. Ils ont tous deux été condamnés à trois mois de prison avec sursis, suivant partiellement les réquisitions du parquet.

Ce jugement intervient sept ans après l'incident qui a laissé Théo Luhaka avec des séquelles irréversibles. Le jeune homme, alors âgé de 22 ans, a été gravement blessé à l'anus par la matraque d'un policier lors de son interpellation. Les détails du procès révèlent un usage disproportionné de la force, y compris des tirs de gaz lacrymogène et des coups portés alors que Théo était menotté au sol.

Les déclarations des policiers lors du procès ont été diverses, avec une expression de compassion de la part de l'auteur du coup de matraque, tandis que l'un des gardiens de la paix a reconnu que son action n’était "ni justifiée, ni légitime". Une enquête administrative avait conclu à un usage disproportionné de la force par les policiers.

La décision de la cour soulève des questions sur l'approche de la justice à l’égard des cas de violences policières. Alors que les avocats de la défense plaidaient l'acquittement, arguant d'une situation de légitime défense, le jugement semble indiquer une reconnaissance partielle des fautes commises.

Cet épilogue judiciaire met fin à l'une des affaires les plus médiatisées de violences policières en France, ouvrant aussi le débat sur les réformes qui pourraient être envisagées au sein des forces de l'ordre pour prévenir de telles situations à l'avenir.