Des dizaines de milliers de personnes ont été privées lundi d'électricité et des centaines de trains annulés suite à la dernière tempête hivernale qui s’est abattue sur la Grande-Bretagne et l'Irlande, accompagnée de fortes pluies et de rafales de vent.

Le surintendant principal Davy Beck, du service de police d'Irlande du Nord, a déclaré que de nombreuses routes restaient impraticables dans cette région.

Le service météorologique britannique “Met Office” avait émis une alerte générale au vent violent pour l'ensemble du pays avant la tempête Isha, qui a atteint son apogée dans la nuit de dimanche à lundi. Des rafales de 160 kilomètres à l'heure ont été enregistrées à la station radar de Brizlee Wood, dans le nord-est de l'Angleterre.

L'Irlande et le Royaume-Uni ont été frappés depuis l'automne par une série de tempêtes humides et en rafales qui ont renversé des arbres, coupé l'électricité et provoqué des inondations le long des vallées fluviales. Isha est la neuvième tempête enregistrée depuis septembre.

Trafic aérien perturbé

L'opérateur ferroviaire pour l'Écosse a interrompu le service ferroviaire dimanche soir et jusqu'à l'heure de pointe de lundi. Network Rail, qui possède l'infrastructure ferroviaire en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, a déclaré qu'il limitait la vitesse sur la plupart des lignes afin d'éviter que les locomotives ne heurtent des arbres tombés et d'autres débris, et que les horaires des trains seraient affectés jusqu'à l'heure de pointe du matin.

"Il y a également un risque continu de débris importants sur le réseau routier, car la vitesse du vent reste élevée tout au long de la journée de lundi", a-t-il déclaré.

Les avions à destination de plusieurs aéroports ont été détournés, y compris un vol des îles Canaries vers Dublin qui s'est retrouvé à Bordeaux, en France.

Quelque 230 000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité en Irlande, et 40 000 en Irlande du Nord voisine.

Le Met Office prévoit que la tempête devrait "s'éloigner progressivement" au cours de la journée de lundi, malgré le vent.

