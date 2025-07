Tajani a expliqué lundi dans une déclaration accordée à la presse italienne que Rome soutenait et soutient toujours le principe de la solution à deux États et qu'elle cherche à y parvenir.

Le chef de la diplomatie italienne a fait savoir qu'il se rendrait au Liban, en Israël et en Palestine les 24 et 25 janvier courant pour discuter des derniers développements dans la région.

L'agence de presse italienne ANSA a rapporté que 26 États membres de l'Union européenne (sur un total de 27) ont exprimé leur soutien au principe de la solution à deux États lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc, hier, lundi, tandis que la Hongrie s'est abstenue de voter à cet effet.

Le bilan de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, a grimpé lundi à ’’25 295 morts et 63 000 blessés’’.​​​​​​​

Le conflit a provoqué, en outre, des destructions massives d’infrastructures, une catastrophe humanitaire sans précédent, et le déplacement de plus de 85% de la population de la bande de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, selon les autorités gazaouies et l’ONU.