"Le rejet clair et répété la semaine dernière de la solution à deux Etats au plus haut niveau du gouvernement israélien est inacceptable", a estimé Antonio Guterres lors de cette réunion du Conseil de sécurité en présence de nombreux ministres des Affaires étrangères.

"Ce refus, et le déni du droit du peuple palestinien à avoir un Etat, pourrait prolonger indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité internationales", a-t-il ajouté à New York.

Plusieurs Etats membres du Conseil ont plaidé également pour une solution à deux États, de la Russie à la France et aux Etats-Unis.

"Je dois dire à Israël, qui connaît l'amitié du peuple français, qu'il faut un Etat palestinien, que les violences envers le peuple palestinien, notamment celles des colons extrémistes, doivent cesser, et que le droit international s'impose à tous", a insisté le nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, qui présidait la réunion.

"C'est la conviction forte du président Biden que deux États, avec la garantie de la sécurité d'Israël, sont la seule voie vers une paix durable", a renchéri la sous-secrétaire d'Etat américaine pour les droits humains Uzra Zeya.

Le gouvernement israélien refuse de discuter d'une "solution à deux Etats", irritant la communauté internationale, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réaffirmé la semaine dernière son opposition à une "souveraineté palestinienne".

Depuis le 7 octobre, Israël a juré "d'anéantir" le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et a lancé des attaques aériennes et terrestres qui ont tué 25.490 Palestiniens, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents.

"La population de Gaza dans son ensemble subit des destructions à une échelle et un rythme sans parallèle dans l'Histoire récente", a déclaré Antonio Guterres, réclamant une nouvelle fois un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" et l'ouverture de nouveaux points de passage pour l'aide humanitaire vers le territoire palestinien.

"Le mépris pour la vie des Palestiniens, pour le droit international (...) ne doit plus être toléré. Le temps presse. Il y a deux choix, répandre le feu ou un cessez-le-feu", a de son côté insisté le ministre palestinien des Affaire étrangères Riyad al-Maliki.

Quant au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, il a accusé les Etats-Unis d'avoir fourni une "carte blanche à la punition collective des Palestiniens" par Israël en bloquant au Conseil "tous les efforts et initiatives destinés à mettre un terme au carnage".