L'armée israélienne a effectué une frappe aérienne sur le camp de déplacés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, tuant quatre enfants. Les corps des enfants ont été retrouvés dans les décombres des maisons, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA. Elle a ajouté que Tsahal avait poursuivi ses attaques aériennes et terrestres sur la région de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, en tirant des obus d'artillerie sur les environs de l'hôpital Nasir.

Le ministère palestinien de la santé à Gaza a accusé l'armée israélienne d'avoir bombardé deux établissements médicaux dans la ville méridionale de Khan Younis et de bloquer les routes menant aux hôpitaux Nasser et Al Amal à Khan Younis, empêchant le passage des ambulances.

"Les forces israéliennes bombardent intensivement les environs du complexe médical Nasser et de l'hôpital al Amal à Khan Younis”, a déclaré à Anadolu le porte-parole du ministère, Ashraf al Qudra. Le porte-parole a averti que les patients et le personnel médical des deux établissements "courent un risque grave".

Bombardement d’un bâtiment de l’ONU

Le bombardement d'un abri de l'ONU par des chars a tué neuf personnes à Khan Younis, principale ville du sud de Gaza, a informé le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza.

"Deux obus de chars ont touché un bâtiment abritant 800 personnes - les rapports font état de 9 morts et 75 blessés", a annoncé Thomas White, directeur des affaires de l'UNRWA à Gaza, sur X. Des équipes de l'UNRWA et de l'Organisation mondiale de la santé tentent d'atteindre l'abri, qui est bloqué depuis deux jours, a-t-il ajouté.

"On estime à 10 000 le nombre de personnes réfugiées dans ce centre", a détaillé aux journalistes James McGoldrick, coordinateur humanitaire intérimaire des Nations unies pour les territoires palestiniens.

Philippe Lazzarini, chef de l'Unrwa, a affirmé que le centre d'accueil était "clairement" identifié et que ses coordonnées avaient été "partagées avec les autorités israéliennes". Il a fustigé "une violation flagrante des règles fondamentales de la guerre".

Les Etats-Unis, premiers alliés d'Israël, ont dit "déplorer" ces tirs et appelé à ce que les sites de l'ONU à Gaza soient "protégés".

Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne mène une guerre à Gaza qui a fait 25 700 morts et 63 740 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, selon les autorités palestiniennes. La guerre a également provoqué des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les Nations unies.

35 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont arrêté 35 autres Palestiniens en Cisjordanie occupée lors des raids, selon des groupes de défense des prisonniers.

Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs régions du territoire occupé, notamment à Tulkarem, Naplouse, Salfit, Jénine, Ramallah, Jérusalem, Hébron et Jéricho, ont indiqué la Commission des affaires des détenus et la Société des prisonniers palestiniens dans une déclaration commune.

Le ministre britannique Cameron: il faut que davantage d'aide puisse entrer à Gaza

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré avoir dit au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, que davantage de camions d'aide devaient pouvoir entrer à Gaza et qu'une pause humanitaire immédiate était nécessaire pour aider les personnes prises au piège dans une "situation désespérée".

En visite au Moyen-Orient, Cameron a rencontré séparément Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a annoncé que la Grande-Bretagne et le Qatar collaboraient pour acheminer davantage d'aide à Gaza, un premier envoi conjoint contenant des tentes étant acheminé par avion en Égypte ce jeudi avant d'être acheminé par la route vers Gaza.

"L'ampleur de la souffrance à Gaza est inimaginable. Il faut faire plus, plus vite, pour aider les personnes prises au piège de cette situation désespérée", a-t-il indiqué, ajoutant que son pays a " triplé l’aide à Gaza [...]. Mais nos efforts ne feront la différence que si l'aide parvient à ceux qui en ont le plus besoin".