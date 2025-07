Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec son homologue de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a indiqué un communiqué publié ce jeudi par la Direction de la communication de la présidence.

L’entretien entre les deux dirigeants a porté sur les attaques israéliennes contre la Palestine, les relations bilatérales entre la Turquie et l’Afrique du Sud, ainsi que sur des questions régionales et mondiales.

Le président Erdogan a exprimé sa satisfaction quant à l'action intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour punir le crime de génocide commis contre le peuple palestinien opprimé.

Erdogan a également assuré son homologue sud-africain que “la Turquie fournirait tous les efforts possibles pour s'assurer que ce procès juste soit conclu conformément au droit international et aux droits de l'Homme et qu'Israël, qui a commis des crimes contre l'humanité, reçoive la sanction qu'il mérite”.

En effet, en fin décembre, l’Afrique du Sud avait intenté un procès contre Israël auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), accusant Tel-Aviv de commettre "un génocide" dans la Bande de Gaza.

Les audiences publiques avaient commencé jeudi 11 janvier à la CIJ et la cour devrait rendre son verdict vendredi 26 janvier.

Lors du procès, l'Afrique du Sud a présenté des preuves tangibles, accusant Israël de génocide et de violation de la Convention des Nations unies sur le génocide avec ses actions dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

La partie sud-africaine a demandé une ordonnance d’injonction par la Cour suprême des Nations unies pour mettre fin à l'assaut militaire d'Israël sur Gaza, qui dure depuis plus de trois mois et qui a tué plus de 25.700 personnes.