Les forces d’occupation israéliennes ont perpétré durant les 24 dernières heures 21 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, tuant au moins 21 personnes, ont annoncé des sources officielles palestiniennes.

Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qudra, a indiqué qu’au cours des dernières 24 heures “l'occupation israélienne a perpétré 21 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, qui ont fait 200 morts et 370 blessés’’.

Dans un scénario qui rappelle dangereusement les bombardements des structures médicales dans le nord de Gaza, les forces israéliennes encerclent désormais tous les hôpitaux de Khan Younès “provoquant leur paralysie totale, et continuent de commettre des crimes de génocide et d’empêcher la circulation des ambulances’’, a expliqué M. al-Qudra.

Le bilan de la guerre israélienne dans la bande de Gaza s'est alourdi à 25 900 morts et 64 110 blessés depuis le 7 octobre 2023, a déploré jeudi le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne assiégée.

“Les membre du personnel de l’hôpital Nasser et de l'hôpital al-Amal relevant du Croissant-Rouge palestinien à Khan Younès, travaillent dans des conditions difficiles’’, a-t-il encore noté.

Plus tôt ce jeudi, le Croissant Rouge palestinien a déclaré que les forces israéliennes ont encerclé l'hôpital al-Amal 4 jours de suite.

L’établissement de santé qui sert d'abri à un grand nombre de personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza a été soumis à des raids continus.

Déjà accordée avec parcimonie, l'aide médicale autorisée par l’armée israélienne à pénétrer dans la bande de Gaza pendant les intervalles de trêve est “en deçà des besoins, tandis que 70 % de celle-ci ne peut être utilisée car elle est classée en dehors des priorités de l’urgence actuelle’’, précise le responsable palestinien.

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre israélienne dans la bande de Gaza a provoqué des destructions massives d’infrastructures, une catastrophe humanitaire sans précédent, et le déplacement de plus de 85 % de la population de l'enclave palestinienne, soit environ 1,9 million de personnes, selon les autorités de Gaza et l’Onu.

“Préoccupation” occidentale

Devant cet acharnement contre Khan Younès qui reste vendredi le théâtre d'intenses bombardements ayant déjà poussé des milliers de personnes à fuir, les alliés même d’Israël montent leur critique d’un cran.

Des pays occidentaux ont fait part de leurs préoccupations pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Khan Younès où des tirs de chars contre un refuge de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a fait 13 morts.

Après les Etats-Unis, la France a "condamné" ces tirs meurtriers, appelant d'ailleurs Israël, sans l'accuser directement de cette frappe, à "se conformer au droit international". Fait rare, Berlin s'est déclaré "extrêmement préoccupé" par la "situation désespérée" des civils à Khan Younès.

Au cours des derniers jours, des milliers de personnes ont fui Khan Younès pour tenter de trouver refuge à Rafah, ville jouxtant l'Egypte où se masse déjà la majorité des 1,7 millions de Palestiniens déplacés par la guerre.

"Une marée humaine est forcée de fuir Khan Younès pour se retrouver à la frontière avec l'Égypte", a déploré dans la nuit le commissaire général de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, évoquant "une quête perpétuelle de sécurité" pour la population de Gaza depuis la guerre.