Les journalistes restent une cible privilégiée pour Israël. Les avions israéliens ont pris pour cible lundi le domicile du journaliste Isam Al-Lulu dans la ville d'Al-Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, a indiqué l'agence Wafa, ajoutant que l'attaque avait également tué l'épouse d'Al-Lulu et ses deux enfants.

Le journaliste Mohammed Abdul-Fattah Atallah a également été tué lors d'une frappe aérienne sur sa maison dans l'enclave, selon le bureau des médias de Gaza. D'autres détails n'étaient pas immédiatement disponibles.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur la bande de Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas en octobre dernier.

Cet assaut a tué plus de 26 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, déplacé 85 % de la population de l'enclave sous blocus et créé les conditions d'une famine. Israël affirme que 1 200 personnes ont été tuées lors de l'attaque initiale du Hamas.

Vendredi, la Cour internationale de justice a ordonné, dans une décision provisoire dans l'affaire de génocide déposée par l'Afrique du Sud, à Israël de prendre des mesures préventives contre les actes de génocide à Gaza et de permettre l’acheminement des services de base et de l'aide humanitaire nécessaires pour remédier aux conditions de vie défavorables des Palestiniens.

Tel-Aviv doit également soumettre à la CIJ un rapport sur toutes les mesures prises pour donner effet à cette ordonnance dans un délai d'un mois.