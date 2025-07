Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de mesures dont l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier pour atténuer la crise agricole sans toutefois réussir à convaincre les agriculteurs. Ils ont entamé leur deuxième jour de blocage des axes stratégiques autour de Paris, accentuant la pression sur le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui promet de "nouvelles mesures" pour apaiser cette nouvelle crise sociale.

Le mouvement de colère des agriculteurs touche plus d'un quart des départements français, risquant de dégénérer en une nouvelle crise sociale, alors que l'extrême droite tente d'utiliser les agriculteurs comme levier politique à quelques mois des élections européennes.

L'extrême droite s’empare de la crise

L’enjeu est clair : recueillir des voix. "L'extrême droite tente d'utiliser les agriculteurs comme levier politique. Il faut les défendre sans manipulation politique", s'est agacé le ministre espagnol Luis Planas lors d’une réunion à Bruxelles, le 23 janvier.

En France, le Rassemblement national (RN) voit dans le mécontentement des agriculteurs une opportunité pour sa campagne des élections européennes. Jordan Bardella, président de ce parti, se positionne comme défenseur de ces professions en critiquant les ONG, le gouvernement et l'Europe. Il dénonce ce qu'il appelle “l'écologie punitive" et envisage de créer une commission d'enquête sur les normes environnementales pour prouver leur impact négatif sur l'économie.

Le RN attribue les problèmes agricoles aux accords de libre-échange et aux normes environnementales, tout en évitant de mentionner la responsabilité des industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Il s'oppose de manière constante aux accords de libre-échange, qu'il considère comme la principale cause des difficultés des agriculteurs. Il critique également la stratégie européenne prévoyant une réduction de l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques, en affirmant que cela conduira à une "décroissance agricole assumée".

Coup de pouce des médias de Bolloré

Plusieurs médias appartenant à Bolloré, tels que CNews, C8 avec son émission phare "Touche pas à mon poste" et le JDD, manifestent un soutien élevé envers la révolte des agriculteurs. CNews a même affiché une solidarité apparente en inversant son logo et en consacrant une grande partie de son temps d'antenne à la couverture des manifestations agricoles.

Les animateurs de CNews, en particulier Pascal Praud, utilisent des clichés pour amplifier le sentiment de mépris ressenti par certains agriculteurs. Des déclarations telles que "la viande et le vin ne sont plus à la mode chez les mangeurs de tofu" renforcent l'image d'une opposition entre le monde agricole et d'autres secteurs de la société.

Les intervenants n'hésitent pas à utiliser des slogans empruntés au Rassemblement national. Cyril Hanouna, sur C8, adopte une approche comme à son habitude plus populiste en se présentant comme le porte-parole des agriculteurs. Hanouna, malgré des révélations le montrant richissime, cherche à se présenter comme un homme du peuple. Il exprime son empathie envers ceux que les élites parisiennes méprisent, utilisant des arguments simples pour se montrer du côté de ceux qui souffrent.

“Il faudrait qu’on se mobilise, nous aussi, dans l’émission. À partir de lundi, tant que les choses ne bougeront pas, on fera un truc tous les jours. [...] C’est par la mobilisation de tous les Français que le gouvernement va bouger”, s’enflamme-t-il même lors de son émission du vendredi 26 janvier.

Alors que pour la spécialiste des médias Claire Sécail, le traitement de CNews est un nouveau moyen de “capter les colères ambiantes” pour “marginaliser, diaboliser et criminaliser la gauche”, Aurélien Saintoul, député insoumis a annoncé avoir saisi l’Arcom.

Le gouvernement de Macron va-t-il pouvoir régler la crise agricole avant qu’elle ne serve de levier pour l’extreme droite et se transforme en un nouvel épisode des gilets jaunes ? Cette crise sera-t-elle une bascule pour Macron ? Les prochains jours nous le montreront.