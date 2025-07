Israël a émis de nouveaux ordres d'évacuation des quartiers de l'ouest de la ville de Gaza où 88 000 Palestiniens vivent dans des abris, a déclaré le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

La zone, qui comprenait le camp de réfugiés d'Ash Shati, abritait près de 300 000 Palestiniens avant le 7 octobre, a fait savoir lundi OCHA dans son point de presse quotidien.

"Les nouveaux ordres d’évacuation couvrent une superficie de 12,43 km², ce qui représente 3,4 % de la superficie totale de la bande de Gaza", a ajouté OCHA.

Les habitants de la ville de Gaza, à l'ouest, ont été invités à fuir vers le sud, malgré le départ d'un grand nombre de Palestiniens de Khan Younès ces derniers jours et la dangereuse surpopulation de Rafah.

A Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, théâtre de combats acharnés, des témoins ont fait état de frappes nourries dans la nuit de mardi à mercredi. Le ministère de la Santé du Hamas a dénombré 125 morts dans des raids à Gaza de mardi en fin de journée à mercredi matin.

Les équipes de l'hôpital Al-Amal, un des plus importants de la ville avec le centre médical Nasser, ont rapporté des combats non loin de l'hôpital, avec des éclats d'obus dans la cour, et une pénurie de nourriture.

Un reporter de l'AFP a également témoigné d'un centre-ville détruit, avec des immeubles éventrés.

Nouvelle proposition de trêve

Alors qu’Israël poursuit sa guerre acharnée sur l’enclave assiégée de Gaza depuis bientôt quatre mois, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que son mouvement avait reçu une proposition de trêve avec Israël, résultat d’une réunion à Paris entre le directeur de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris.

“Le Hamas examine la proposition qui a circulé lors de la réunion” de Paris et prépare sa réponse, indique un communiqué du mouvement de résistance palestinien. La veille, un haut responsable du Hamas avait assuré que le mouvement voulait négocier “un cessez-le-feu complet”.

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a pour sa part annoncé lundi qu’un cadre pour une trêve accompagnée de nouvelles libérations d’otages serait transmis au Hamas, faisant état de “progrès notables” à la réunion à Paris.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a cependant affirmé mardi qu’Israël ne “retirerait pas l’armée de la bande de Gaza” et ne libérerait pas “des milliers de terroristes palestiniens, en échange d’otages”.

Que contient la nouvelle proposition ?

La nouvelle proposition de trêve comprend une trêve de 45 jours, au cours de laquelle 35 à 40 otages israéliens seront libérés dans sa première phase en échange de 100 à 250 prisonniers palestiniens.

Les détails d’une deuxième phase devront être discutés au cours des trente premiers jours de trêve.

Il s’agit de la première fois depuis l'échec de la seule brève trêve de la guerre, fin novembre, que les détails d’une nouvelle proposition examinée par les deux parties sont divulgués.

La proposition de cessez-le-feu fait suite à des pourparlers à Paris impliquant les chefs des services de renseignement d'Israël, des États-Unis et de l'Égypte, avec le Premier ministre du Qatar.

Signe du sérieux des négociations, le chef du Hamas a déclaré qu'il se rendrait au Caire pour en discuter, son premier voyage public là-bas depuis plus d'un mois.

Selon le Premier ministre du Qatar, cheikh Mohamed bin Abdul-Rahman Al-Thani, qui a assisté à la réunion de Paris, les négociateurs avaient fait de “bons progrès” en rédigeant un cadre pour un nouvel accord sur les captifs.

S’exprimant lors d’un événement du Conseil de l’Atlantique, Al-Thani a déclaré que l’accord était “le seul moyen de désamorcer la situation”, notant que les progrès réalisés pourraient conduire à un cessez-le-feu permanent à l’avenir.

Lors d’une réunion séparée dimanche, Al-Thani, qui est également ministre des Affaires étrangères du Qatar, a discuté avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken des derniers efforts visant à libérer les prisonniers détenus par le Hamas à Gaza.

Dans des remarques aux journalistes à l’issue de la réunion de Paris, M. Blinken s’est montré optimiste quant à un éventuel accord, déclarant : “Il y a un réel espoir pour l’avenir”.

La guerre d'Israël contre Gaza – qui en est maintenant à son 117e jour – a tué au moins 26 751 Palestiniens et en a blessé 65 636, alors que Netanyahu se vante d'avoir tué 500 personnes en Cisjordanie occupée, avertissant que d'autres morts vont survenir.