Les forces israéliennes ont arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi au moins 44 citoyens de Cisjordanie occupée.

“Le nombre total des arrestations après le 7 octobre s'est élevé à environ 6 460, y compris ceux maintenus en détention par l'occupation et ceux libérés par la suite”, ont déclaré l’Autorité palestinienne des affaires des prisonniers et ex-prisonniers (gouvernementale) et le Club des prisonniers palestiniens dans un communiqué conjoint.

Selon le communiqué, les arrestations ont été concentrées près de Bethléem, où 30 citoyens, dont 18 enfants, ont été interpellés, tandis que le reste des arrestations a été observé dans les gouvernorats de Naplouse, Jénine, Tubas (nord), Jéricho (est) et Jérusalem.

Dans leur rapport annuel, les institutions chargées des affaires pénitentiaires ont indiqué que le nombre total de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes jusqu'à fin décembre 2023 s'élevait à environ 8 800, dont plus de 80 femmes.

Depuis le début de sa guerre dévastatrice dans la bande de Gaza survenue le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a intensifié ses opérations en Cisjordanie occupée et étendu ses incursions et raids dans les villes, villages et camps palestiniens, faisant plusieurs morts et des blessés.