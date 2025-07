Le secrétaire général de l’Onu, António Guterres, a appelé ‘’à augmenter de toute urgence l’aide humanitaire à la bande de Gaza en raison de la famine, des déplacements massifs et de l’effondrement du système humanitaire’’.

Dans un post sur X, Guterres a écrit : ‘’J’appelle à un accès rapide, sûr, sans entrave, élargi et durable de l’aide humanitaire à toute la bande de Gaza’’.

Et le patron de l’Onu d’ajouter : ‘’Tout le monde à Gaza meurt de faim, et 1,7 million de personnes ont été déplacées tandis que le système humanitaire s’effondre’', évoquant une situation critique.

‘’Au 118e jour de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le bilan des victimes s’est alourdi à 27 019 morts et 66 139 blessés, depuis le 7 octobre dernier’’, a fait savoir jeudi le ministère de la Santé de l'enclave assiégée.

Le conflit a provoqué, en outre, des destructions massives d’infrastructures, une catastrophe humanitaire sans précédent, et le déplacement de plus de 85 % de la population de la bande de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, selon les autorités gazaouies et l’Onu.

