Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, installé au Qatar, est encore attendu en Egypte pour discuter d'une proposition élaborée lors d'une réunion fin janvier à Paris entre le chef de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris.

Selon une source du Hamas, la proposition porte sur trois phases, dont la première prévoit une trêve de six semaines durant laquelle Israël devra libérer 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus à Gaza, et 200 à 300 camions d'aide pourront entrer chaque jour dans le territoire.

Dernièrement, le Qatar a fait état de "premiers" signes d'appui à la trêve de la part du Hamas, qui a ensuite affirmé n'avoir pas encore pris de décision sur cette proposition, souhaitant un cessez-le-feu et non une nouvelle pause.

La proposition de pause dans les combats a été "approuvée par la partie israélienne", a déclaré cette semaine le porte-parole de la diplomatie du Qatar, Majed al-Ansari.

Dernières prises de position

Toutefois, Israël continue d'affirmer qu'il ne mettra fin définitivement à ses bombardements à Gaza qu'une fois le mouvement palestinien "éliminé" et les otages libérés, alors que les mouvements de la résistance palestinienne insistent sur un arrêt total des hostilités.

Ismail Haniyeh a affirmé, lors d’un entretien avec le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique, Ziyad al-Nakhala, que "l'examen d'une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza tourne autour de la fin de l'agression".

Les deux leaders ont “passé en revue les développements politiques et sur le terrain, en particulier la bataille du Déluge d'Al-Aqsa”, indique un communiqué diffusé par le Hamas.

"Des consultations ont eu lieu concernant les initiatives visant à mettre fin à l'agression sur Gaza, soulignant que l'étude de la nouvelle proposition de cessez-le-feu est basée sur la prémisse que toute négociation devrait conduire à l'arrêt complet de l'agression", a déclaré de son côté le Jihad islamique.

Tournées de Blinken et Séjourné

Le projet de trêve doit d'ailleurs être au cœur d'une nouvelle tournée au Proche-Orient du Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, à partir de dimanche, et qui le conduira au Qatar, en Egypte, en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite.

Dans la nuit, M. Blinken a dit vouloir travailler au cours de cette tournée "à une paix durable dans la région, y compris une sécurité durable pour les Israéliens comme pour les Palestiniens".

De son côté, le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, entame ce samedi sa première tournée dans la région qui le mènera en Egypte, en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban.

Cette tournée vise à "œuvrer à un cessez-le-feu et à la libération des otages" ainsi qu’à "convaincre de rouvrir une perspective politique" basée sur la solution à deux États, un État de Palestine viable aux côtés d'Israël, a précisé le porte-parole du ministère, Christophe Lemoine.

M. Blinken et Séjourné atterriront dans un Moyen-Orient aux abois avec l'extension de la guerre à Gaza en un conflit plus large entre d'un côté, Israël et ses alliés et de l'autre, "l'axe de la résistance" mené par l'Iran et des mouvements affiliés comme, outre le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais, des milices irakiennes et les rebelles houthis au Yémen.