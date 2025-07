"Grâce à nos opérations décisives, cinq terroristes du PKK identifiés dans les régions où opèrent les missions de Hakurk et Claw-Lock dans le nord de l'Irak ont été neutralisés par nos forces armées turques", a déclaré le ministère sur X, se référant à la zone de l'opération Claw-Lock de la Turquie dans le nord de l'Irak.

"Nous sommes déterminés et résolus à éradiquer le terrorisme à sa source", a-t-il ajouté.

La Turquie a lancé l'opération Claw-Lock en avril 2022 pour cibler les repaires de l'organisation terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.