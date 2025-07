Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis de guérir les blessures des victimes des tremblements de terre du 6 février 2023 qui ont frappé le sud du pays.

"La douleur des vies perdues lors des tremblements de terre de Kahramanmaras que nous avons connus il y a un an, continue de brûler nos cœurs aussi fraîchement que le premier jour", a déclaré M. Erdogan à l'occasion de la première commémoration des puissants tremblements de terre qui ont tué 53 537 personnes et en ont blessé plus de 107 000 autres.

La catastrophe du siècle

Les destructions subies par 11 provinces, qui comptent parmi les plus anciennes colonies de l'histoire de l'humanité, ont été "vraiment énormes", a indiqué le président.

Des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plus de 13,5 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les tremblements de terre, ainsi que de nombreuses autres personnes dans le nord de la Syrie.

"Ces grandes catastrophes et ces grandes souffrances sont aussi des tournants où la force de l'unité, de la solidarité et de la fraternité des nations est mise à l'épreuve", a indiqué M. Erdogan, ajoutant que la nation avait "passé avec succès cette épreuve douloureuse et historique".

Alors que l'État a pris des mesures immédiates avec tous ses moyens, Erdogan a rappelé que la Turquie s'est unie contre le "désastre du siècle".

Soulignant que le gouvernement travaille dur pour tenir ses promesses à la nation, le président a promis de poursuivre ses efforts jusqu'à la construction des villes.