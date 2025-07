Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présidé mardi une cérémonie de remise de logements, à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire du séisme dévastateur qui a frappé le sud-est du pays le 6 février 2023.

"Nous avons survécu au désastre du siècle grâce à la solidarité du siècle", a-t-il souligné devant un public qui attendait de recevoir leurs nouveaux logements.

Le président a également mis en lumière les progrès significatifs accomplis dans la reconstruction des villes touchées par les séismes. Les efforts déployés au cours de la dernière année ont permis la remise de 9 289 logements lors de cette cérémonie. Erdogan a souligné que cela n'était que le début d'une vaste entreprise de reconstruction visant à redonner vie aux populations affectées et a promis de remettre 200 000 logements supplémentaires à leurs propriétaires d'ici la fin de l'année.

"Nous avons mené la plus grande opération de recherche et de sauvetage de l'histoire", a déclaré le président, rappelant l'engagement inébranlable des équipes de secours turques pendant les jours critiques suivant le tremblement de terre.

"En tant qu’État, nous avons été dans la zone sinistrée en mobilisant tous les moyens dès les premiers moments suivant la catastrophe", a-t-il ajouté, soulignant la rapidité de la réponse gouvernementale.

Le président Erdogan a également souligné la rareté d'une telle catastrophe, notant que peu de pays auraient pu surmonter un tel événement de manière aussi remarquable. Il a rendu hommage à la résilience du peuple turc et à la force de l'unité nationale qui ont été essentielles pour relever ce défi.

La Turquie commémore ce mardi les victimes des tremblements de terre du 6 février 2023 qui ont frappé le sud du pays, faisant 53 537 morts et plus de 107 000 blessés.

Des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plus de 14 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les séismes. Les populations en Syrie n’ont pas été épargnées non plus.