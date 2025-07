Bien qu'un texte similaire ait été adopté en 2014, il n'a pas eu de suite concrète. Face à la situation tendue dans la bande de Gaza, Mathilde Panot appelle le gouvernement à agir, notamment à Rafah, où plus de 1,3 million de Palestiniens vivent dans des conditions difficiles.

Mathilde Panot a annoncé le dépôt d'une proposition de résolution appelant le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine au sein de l'ONU. "Je vous annonce que notre groupe dépose une proposition de résolution pour appeler le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine au sein de l'organisation des Nations unies", a expliqué la présidente des députés LFI lors d'un point presse à l'Assemblée nationale, ce mardi 13 février.

Cette démarche est principalement symbolique, car même si la résolution est votée, elle n'a pas d’incidence législative obligatoire. En 2014, une résolution similaire avait été votée par l'Assemblée et le Sénat sans entraîner de conséquences.

La France insoumise espère que sa démarche pourra être soutenue par la majorité présidentielle, bien que rien ne le garantisse. En 2014, le texte n'avait pas reçu le soutien de la droite, et l'objectif était de généraliser la reconnaissance de l'État palestinien dans d'autres pays européens.

Bien que la Palestine soit reconnue comme un État par la quasi-totalité de l'Asie et de l'Afrique, certains pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et la Finlande, ne reconnaissent pas ce territoire en tant qu'État. Emmanuel Macron, au début du conflit entre le Hamas et Gaza, avait appelé à une "solution à deux États" avec Israël et la Palestine.

Une vingtaine de parlementaires, menés par l'Insoumis Eric Coquerel, se sont rendus dimanche 4 février à Rafah, à la frontière entre l'Égypte et Gaza pour réclamer un "cessez-le-feu immédiat et durable".