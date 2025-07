Erdogan a été reçu à l'aéroport international du Caire par le président égyptien et l'ambassadeur de Turquie en Egypte, Salih Mutlu Sen.

Le président turc est accompagné lors de cette visite en Égypte de son épouse, Emine Erdogan, du ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, du ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, du ministre de la Défense, Yasar Güler, du ministre de la Santé, Fahrettin Koca, du ministre de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir et du ministre du Commerce, Omer Bolat.

Le directeur de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, ainsi que le conseiller principal du président, Akif Cagatay Kilic, font également partie de la délégation qui accompagne le président turc.

Le président égyptien Al-Sissi devrait recevoir son homologue turc lors d'une cérémonie officielle au palais d'Al-Ittihadiya. Les deux chefs d’Etat tiendront une conférence de presse conjointe à l’issue de la réunion bilatérale et de la réunion entre les délégations des deux pays.

Le président Erdogan devrait assister plus tard au dîner officiel que le président Al-Sissi organisera en son honneur et en l’honneur de la délégation qui l'accompagne.