L'Allemagne a approuvé la livraison d'avions Eurofighter Typhoon à la Turquie, levant ainsi un obstacle majeur à la conclusion d'un accord majeur d'exportation de matériel de défense.

"Le ministère de la Défense a envoyé une confirmation écrite au gouvernement turc confirmant l'approbation de l'exportation", a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Kornelius, lors d'un point de presse à Berlin.



Cette approbation est intervenue quelques heures seulement après la signature d'un protocole d'accord à Istanbul entre le ministre turc de la Défense, Yasar Güler, et le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, marquant une avancée majeure dans le projet d'Ankara d'acquérir 40 avions Eurofighter Typhoon.

L'accord a été signé en marge du 17e Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) et a été décrit par le ministère britannique de la Défense comme un pas de plus important vers la finalisation d'un accord d'exportation de plusieurs milliards de dollars entre les deux alliés de l'OTAN.



Starmer salue l'accord

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a salué cette initiative, estimant qu'elle "renforcera [leur] industrie de la défense vitale, mettra en œuvre [leur] Plan pour le changement et assurera [leur] sécurité et celle de [leurs] alliés en cette période d'incertitude".

Ce protocole d'accord favorise non seulement l'acquisition potentielle par la Turquie de ces avions de chasse de pointe – fabriqués conjointement par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne – mais renforce également la posture de dissuasion collective de l'OTAN et la coopération industrielle en matière de défense entre Londres et Ankara.

Le secrétaire britannique à la Défense, M. Healey, a ajouté que cette vente "garantirait des milliers d'emplois qualifiés au Royaume-Uni" et consoliderait les liens stratégiques de défense avec Ankara.



Selon le gouvernement britannique, il s'agit du premier contrat d'exportation d'Eurofighter conclu par Londres depuis 2017.

Fin des hésitations

Par ailleurs, le feu vert de l'Allemagne met fin à plusieurs mois d'hésitations concernant l'accord, principalement freinés par Berlin.



Les quatre pays partenaires de l'Eurofighter soutenant désormais la vente, les négociations officielles sur les conditions de livraison devraient s'accélérer dans les semaines à venir.



Cette décision marque également une nouvelle étape dans les relations entre le Royaume-Uni et la Turquie, tant sur le plan stratégique qu'industriel, alors que les deux pays continuent de renforcer leurs liens au sein de l'OTAN et au-delà.