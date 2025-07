"Les experts de l'ONU [sont] consternés par les violations présumées des droits humains contre les femmes et les filles palestiniennes par des officiers de l'armée israélienne", a déclaré l'UNFPA dans un communiqué sur X, partageant ainsi les rapports des experts de l'ONU sur les violations à l'encontre des femmes palestiniennes.

"Les auteurs de ces crimes doivent être poursuivis. Les femmes et les filles ne peuvent être des cibles", a également exhorté l'agence des Nations unies.

Lundi, un groupe d'experts de l'ONU a exprimé sa préoccupation face à des "allégations crédibles" de graves violations des droits humains auxquelles les femmes et les filles palestiniennes continuent d'être confrontées dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

"Les femmes et les filles palestiniennes auraient été exécutées arbitrairement à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants, selon les informations reçues” affirment les experts, ajoutant qu”’à au moins une occasion, des femmes palestiniennes détenues à Gaza auraient été maintenues dans une cage sous la pluie et le froid, sans nourriture".

Au moins deux détenues palestiniennes auraient été violées, tandis que d'autres auraient été menacées de viol et de violence sexuelle, selon les experts de l’ONU qui appellent à une enquête indépendante, impartiale, rapide, approfondie et efficace et à ce qu'Israël coopère aux enquêtes.

Le Hamas a également exigé mardi, une enquête internationale contre Israël sur ces allégations.

Israël n'a pas encore commenté le rapport des experts de l'ONU.