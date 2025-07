Hakan Fidan a rencontré ses homologues, dont le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil.

M. Fidan a participé mercredi à une session sur le rôle du G20 dans les tensions internationales actuelles lors de ladite réunion. Il y a déclaré que "la brutalité à Gaza devrait cesser dès que possible". Il a, en outre, encouragé la communauté internationale et le G20 à soutenir une solution à deux États entre Israël et la Palestine, ont indiqué des sources.

La diplomatie mondiale est importante

A l’approche de la troisième année de la guerre russo-ukrainienne, Hakan Fidan a exprimé l'espoir de la Turquie que les parties impliquées se tournent vers la diplomatie pour trouver une solution. Il a également déclaré qu'Ankara poursuivrait ses initiatives dans ce sens.

En outre, le ministre turc a indiqué que la communauté internationale était confrontée à de nombreux défis liés aux technologies, tels que l'inégalité et l'injustice dans le monde, les vulnérabilités économiques, les problèmes environnementaux et l'intelligence artificielle.

Des sources ont rapporté que Fidan a souligné l'importance de la diplomatie mondiale et du développement par le G20 d'initiatives conjointes dans toutes les zones de crise. Il a, par ailleurs, invité toutes les parties à œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité mondiales sous le thème "Mettre en avant la diplomatie dans la prévention des crises" du forum diplomatique d'Antalya, qui se tiendra du 1er au 3 mars prochain.

Fidan rencontre son homologue égyptien

Le ministre turc des Affaires étrangères a également rencontré son homologue égyptien Sameh Shoukry et a discuté des mesures à prendre pour améliorer les relations bilatérales dans le cadre d'une déclaration commune signée lors de la récente visite du président Recep Tayyip Erdogan en Égypte, selon des sources diplomatiques turques.

Les ministres ont également échangé leurs points de vue sur la situation à Gaza et sur les mesures à prendre pour acheminer davantage d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée.

Les mêmes sources ont révélé que les questions régionales, y compris le processus en Libye, étaient également à l'ordre du jour.

M. Shoukry assistera également au prochain forum diplomatique d'Antalya. Il devrait participer au panel sur Gaza lors de ce forum, qui se tiendra avec la participation des membres du groupe de contact de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Ligue arabe.

Rencontre avec son homologue américain Blinken

Depuis le début de l'agression israélienne contre la Palestine, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré à plusieurs reprises le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et a échangé avec lui des points de vue sur les mesures à prendre pour garantir un cessez-le-feu total à Gaza.

Les deux ministres des Affaires étrangères se sont également rencontrés au Brésil, où Fidan aurait exhorté Blinken à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à l'effusion de sang, principalement à Gaza.

Selon des sources diplomatiques, Fidan et Blinken ont également discuté de la guerre en Ukraine, du processus d'expansion de l'OTAN, des pourparlers de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et d'autres questions régionales.

Selon ces sources, les deux hommes ont également évoqué le calendrier des visites de haut niveau à effectuer dans la période à venir.

Réunions avec les homologues allemand et bolivien

Le ministre turc des Affaires étrangères s'est également entretenu à huis clos avec ses homologues allemand et bolivien. Hakan Fidan et Annalena Baerbock ont discuté des relations bilatérales entre la Turquie et l'Allemagne, selon des sources diplomatiques turques.

Fidan a informé Baerbock du point de vue de la Turquie sur les mesures concrètes qui peuvent être prises pour mettre fin à "la brutalité" à Gaza.

Lors d'une réunion séparée, Fidan et son homologue bolivienne, Celinda Sosa Lunda, ont convenu de renforcer les relations entre leurs pays, en particulier dans les domaines de l'industrie de la défense, de la santé et de la culture. Ils ont également discuté des mesures à prendre pour accroître le commerce bilatéral. Fidan et Lunda ont également parlé des développements régionaux et mondiaux, y compris la tragédie de Gaza, selon les mêmes sources.