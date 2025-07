Hakan Fidan et Alicia Barcena Ibarra ont discuté de questions politiques, économiques, culturelles et de défense. La migration, la traite des êtres humains et la lutte contre le terrorisme, étaient également à l'ordre du jour, indiquent des sources diplomatiques turques.

Les deux parties ont évoqué la situation dans la bande de Gaza, la guerre en Ukraine et les développements en Amérique centrale.

Selon les mêmes sources, Hakan Fidan et Alicia Barcena Ibarra ont également abordé les mesures qui pourraient être prises dans des domaines tels que la culture, l’éducation et la jeunesse afin d'améliorer la coopération dans le cadre du MIKTA, un groupe composé du Mexique, de l'Indonésie, de la Corée du Sud, de la Turquie et de l'Australie.

Les préparatifs de la deuxième réunion de la Commission économique mixte Turquie-Mexique et le travail de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) au Mexique en matière d'assistance technique, étaient également à l’ordre du jour.

En outre, le chef de la Diplomatie turque s'est entretenu avec Marcela Guerra Castillo, présidente de la Chambre des députés du Mexique.

Depuis samedi, Hakan Fidan effectue des visites officielles au Venezuela et au Mexique en vue de discuter des relations bilatérales ainsi que des développements régionaux et internationaux.

Les relations diplomatiques entre la Turquie et le Mexique ont été établies en 1927. Le Mexique est devenu le deuxième partenaire stratégique de la Turquie en Amérique latine et dans les Caraïbes en 2013.