L'hôpital Al-Awda de la ville de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé la suspension complète de ses activités en raison d'une grave pénurie de carburant et de fournitures médicales.

Plus tôt, Al-Awda a averti que les services médicaux fournis aux malades et aux blessés à l'intérieur de l'hôpital cesseraient en l’absence de fournitures médicales, de médicaments et de carburant, à la lumière du siège militaire strict imposé par les “troupes d’occupation israéliennes” sur les zones du nord de la bande de Gaza.

“L'arrêt des opérations de l'hôpital va exacerber la crise sanitaire complexe due à l'agression et au siège israéliens en cours depuis le 7 octobre”, a déclaré Mohammed Salha, directeur du département de suivi et d'évaluation d'Al-Awda.

Il a par ailleurs appelé de toute urgence toutes les organisations internationales, humanitaires et de défense des droits de l’Homme à faire pression sur Israël pour l’approvisionnement de l’hôpital en médicaments, consommables, fournitures médicales et carburant.

L’armée israélienne assiège l'hôpital Al Awda depuis 18 jours, causant de graves dégâts aux étages supérieurs du bâtiment, en plus de la destruction d’un certain nombre d'ambulances.

La guerre qu’Israël mène contre les Palestiniens dans la bande de Gaza le 7 octobre, a mis 31 hôpitaux hors service et cause la mort de plus de 30 000 personnes, principalement des femmes et des enfants.

L’enclave palestinienne est aussi confrontée à une pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, alors que 85% de la population s’est déplacée dans le sud, vers la ville de Rafah, à la frontière égyptienne.