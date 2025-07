Le Forum de la diplomatie d'Antalya (ADF) a débuté dans la ville méditerranéenne d'Antalya en Turquie avec la participation des représentants de 147 pays de différentes régions du monde sur le thème "Élever la diplomatie au milieu des crises".

Près de 4 500 participants, dont 19 chefs d'État, 73 ministres et 57 représentants internationaux, devraient assister à la troisième édition du forum, qui s’ouvre ce vendredi.

Le forum réunira des participants d’horizons divers, y compris des diplomates et des politiciens, des étudiants, des universitaires, des organisations de la société civile et des opérateurs économiques.

Le forum abordera divers sujets tels que les problèmes mondiaux, la crise climatique, la migration, l'islamophobie, les guerres commerciales et l'intelligence artificielle.

Plus de 50 panels et plusieurs expositions sont prévus dans le cadre de ce forum qui se tient du 1er au 3 mars.

L'exposition "Le siècle de la Turquie", qui met en valeur la vision de la Turquie dans les domaines de l'art, de l'énergie, de la défense et de l'industrie, sera inaugurée lors du forum.

Est également programmée l'exposition intitulée "Rêves pare-balles : les peintres enfants de Gaza", organisée par le département de la communication de la Présidence turque pour mettre en lumière la crise humanitaire à Gaza du point de vue des enfants.

Des thèmes de panels allant des Balkans aux questions africaines

Après l'ouverture, un panel des dirigeants intitulé "Élever la diplomatie au milieu des crises", qui porte le nom du thème de cette année réunira les présidents de Bulgarie, du Kosovo, de Somalie et de Djibouti.

Le deuxième panel traitera de la promotion du multilatéralisme en temps de crise, avec la participation des présidents de Madagascar, de Guinée-Bissau et du Congo.

Des sessions régionales sur l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, des régions géographiques où la Turquie a commencé récemment à déployer sa politique étrangère, sont prévues

Le panel sur les questions balkaniques réunira les ministres des Affaires étrangères de la Serbie, du Monténégro, de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine du Nord, ainsi que le représentant spécial du Royaume-Uni pour les Balkans. Ils discuteront des défis et des opportunités dans la région.

Le forum discutera également de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire et des questions de sécurité, avec deux panels sur l'Eurasie et le monde turc.

L'institutionnalisation du Conseil turc et son avancement au XXIe siècle, ainsi que le renforcement de la coopération au sein du Conseil, seront discutés au niveau ministériel.

Mevlut Cavusoglu, président de la délégation turque à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, participera à ce débat.

Le panel Eurasie discutera des questions régionales ainsi que des opportunités de coopération économique.

Il réunira les présidents d'organisations régionales et certains représentants de pays autour du thème de "la connectivité".

"Construire les fondements d'une paix durable au Moyen-Orient"

Le Moyen-Orient ne sera pas en reste puisque quatre panels aborderont diverses questions relatives à cette région.

Le panel du Groupe de contact de Gaza, animé par le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan, discutera des efforts pour mettre fin à la question palestinienne et au massacre en cours à Gaza.

Le panel, qui réunira les membres du groupe de contact, devrait inclure le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de Palestine, d'Égypte et d'Arabie saoudite, ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Liban et de la Palestine, le vice-ministre des Affaires étrangères de Bahreïn et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe.

Intitulé "Construire les fondements d'une paix durable au Moyen-Orient", ce débat abordera également les événements récents à Gaza.

Le modèle proposé par la Turquie pour parvenir à une solution permanente de la question palestinienne sera également discuté par des universitaires lors de la table ronde.

Le quatrième panel, axé sur le Moyen-Orient, se tiendra au niveau des experts, journalistes et des intellectuels de la région, qui échangeront leurs points de vue.

Politique internationale et sécurité

L’axe "Politique internationale et sécurité" comprendra des panels abordant divers sujets, dont le rôle des femmes dans la sécurité et la diplomatie.

La session intitulée "Femmes, paix et sécurité", dirigée par la Première dame Emine Erdogan, bénéficiera d'une participation spéciale et de haut niveau.

Le racisme, la xénophobie, l'islamophobie et la médiation seront également abordés lors du forum qui inclut aussi un panel sur la crise climatique, la sécurité énergétique et alimentaire, auquel participeront des délégués d'Afrique et du Moyen-Orient.

Une session à laquelle participeront des représentants de la Banque de technologie des Nations unies et du Centre de développement du secteur privé du PNUD visera à apporter un soutien aux pays moins développés.

"Commerce international, connectivité et interdépendance" sera la thème d’une table ronde à laquelle participera le vice-président Cevdet Yilmaz.