L’audition de ce jeudi 29 février avait un goût un peu particulier. On a vu arriver les têtes d’affiche de la chaîne, Pascal Praud, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari et Thomas Bauder, le directeur de l’information de Cnews. CNews, C8 font partie du groupe Bolloré et sont accusées d’être les porte-voix des idées très conservatrices de leur propriétaire.

À tel point que le 13 février dernier, le conseil d’État a demandé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de vérifier que la chaîne CNews respectait bien ses obligations de pluralisme à l’antenne. L’association Reporters sans frontières s’était plainte de l’absence de pluralisme de la chaîne de télé.

Malgré une trentaine de rappel à l’ordre par l’Arcom, et une amende record de 3,5 millions d’euros (Cyril Hanouna a insulté le député LFI Louis Boyard dans son émission), la chaîne continue les dérapages.

Dimanche 25 février, l’émission religieuse « En quête d’esprit », animée par Aymeric Pourbaix a fait scandale en France en publiant un visuel qui plaçait l'avortement en tête des "causes de mortalité dans le monde", devant le cancer et le tabagisme. Le chef de l’information plaide “l’erreur technique, une erreur inacceptable.” Il avance l’histoire d’une version corrigée de l’émission qui aurait dû être diffusée, mais une erreur technique a conduit au passage par deux fois de la mauvaise version.

Pascal Praud a dû aussi s’expliquer sur les outrances, les propos racistes du plateau quotidien de son émission, l’Heure des Pros. Ses invités qui sont de droite, voire d’extrême droite tiennent des propos qui ne sont jamais modérés par le professionnel. Le journaliste explique que l’erreur est humaine : “Je fais 3 h 30 d’émission par jour sur CNews. Je fais donc à peu près 60 heures d’émission par mois (...). À chaque fois qu’on ne modère pas un propos, on s’en veut et ça arrive, hélas, parce que nous sommes des êtres humains.”

Enfin, interrogé par le député La France Insoumise Aymeric Caron, le directeur de la rédaction de la chaîne CNews avoue ne pas connaître le nombre de morts à Gaza. La chaîne est critiquée pour avoir depuis depuis le début de l’offensive sur Gaza privilégié la seule version des autorités israéliennes.

L’audition a duré plus de huit heures. Mi-mars, cette même commission va recevoir Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal+ dont font partie CNews et C8. Les médias du milliardaire sont sous pression, car l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) doit réattribuer les fréquences de la TNT dans quelques mois.