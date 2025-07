S'exprimant au Forum de la Diplomatie d'Antalya (ADF), qui s’est ouvert vendredi dans la ville méditerranéenne d'Antalya en Turquie, le président turc a déclaré que les conflits en Syrie, au Yémen, en Libye et en Ukraine sont autant de preuves de l'échec du système mondial actuel.

"Le 21e siècle devient l'ère des crises, contrairement aux attentes, perdant ainsi le sens d'un ordre international fondé sur des règles qui sont devenues 'rien de plus qu'un slogan'", a regretté Erdogan.

L'effondrement de l'ordre mondial

Evoquant la crise de Gaza comme illustration de l'effondrement de l'ordre mondial actuel, le président turc a déclaré que "ce qui se déroule à Gaza n'est pas un simple conflit, c'est une tentative de génocide - car même les guerres ont leurs propres règles".

Alors que la guerre dans la bande de Gaza en Palestine en est maintenant à son 147e jour, le président turc a souligné que des enfants, des femmes et des civils sont brutalement assassinés à Gaza.

Il a également souligné que ce processus ternit la foi des gens en la justice et l'équilibre mondial.

"Je parle de ciblage traître et déshonorant et de barbarie qui manque totalement de sens de l'honneur" a-t-il encore dénoncé.

Critiquant l'ordre international actuel et les partisans d'Israël, il a déclaré que "les puissances occidentales qui apportent un soutien inconditionnel à Israël depuis le début sont complices des bains de sang avec leurs politiques hypocrites".

Le président turc a également réitéré les appels lancées par la Turquie à l’établissement d'un État palestinien indépendant et souverain jouissant de l’intégrité territoriale et ayant pour capitale Jérusalem-Est, sur la base des frontières de 1967.

Diverses questions mondiales à l’ordre du jour du Forum de la Diplomatie d'Antalya

Le Forum de la diplomatie d'Antalya (ADF) a débuté dans la ville méditerranéenne d'Antalya en Turquie avec la participation des représentants de 147 pays de différentes régions du monde sur le thème "Élever la diplomatie au milieu des crises".

Près de 4 500 participants, dont 19 chefs d'État, 73 ministres et 57 représentants internationaux, devraient assister à la troisième édition du forum qui réunira aussi des participants d’horizons divers, y compris des diplomates et des politiciens, des étudiants, des universitaires, des organisations de la société civile et des opérateurs économiques.

Divers sujets tels que les problèmes mondiaux, la crise climatique, la migration, l'islamophobie, les guerres commerciales et l'intelligence artificielle sont à l’ordre du jour de ce forum qui se tient du 1er au 3 mars.

Plus de 50 panels et plusieurs expositions sont prévus, telle l'exposition "Le siècle de la Turquie", qui met en valeur la vision de la Turquie dans les domaines de l'art, de l'énergie, de la défense et de l'industrie.

Est également programmée l'exposition intitulée "Rêves pare-balles : les peintres enfants de Gaza", organisée par le département de la communication de la Présidence turque pour mettre en lumière la crise humanitaire à Gaza du point de vue des enfants.