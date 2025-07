Le président américain, Joe Biden, a déclaré qu'il espérait qu'un accord de cessez-le-feu serait conclu entre Israël et le Hamas d'ici le début du mois sacré musulman du ramadan, qui commence le 11 mars.

"Nous n'en sommes pas encore là", a-t-il toutefois déclaré vendredi aux journalistes, alors qu'il quittait la Maison blanche.

Parallèlement, Israël a informé l'Egypte et le Qatar de son refus de prendre part à tout nouveau cycle de négociations concernant l'accord pour la libération des otages si le Hamas ne présente pas une liste des otages détenus encore en vie, a rapporté le site israélien Walla.

Biden a également révélé que l'armée américaine allait parachuter dans les prochains jours de l'aide humanitaire la bande de Gaza, estimant très insuffisante la quantité d'aide autorisée par Israël à entrer dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre.

Le président des Etats-Unis a fait cette annonce au lendemain du “massacre de la farine” dans lequel 112 Palestiniens ont été tués et 760 autres blessés, lorsque l’armée israélienne a ouvert le feu sur une foule de civils attendant l'aide humanitaire au sud de la ville de Gaza.

Joe Biden s'est dit déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter les livraisons d'aide humanitaire aux Gazaouis, alors que Washington continue d'espérer la conclusion d'une trêve négociée entre les belligérants.

Plusieurs pays, dont la France et la Jordanie, ont déjà largué de l'aide humanitaire au-dessus de Gaza avec l'accord d'Israël.

Des détenus tués dans les raids

Alors qu’Israël refuse toujours de cesser ses bombardements sur la bande de Gaza, les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont annoncé vendredi que 7 détenus israéliens avaient péri dans des raids de l’armée israélienne. Cette annonce porte à 70 le nombre total de détenus tués dans l'enclave palestinienne.

“Nous avons annoncé précédemment avoir perdu le contact avec nos combattants qui gardaient un certain nombre de prisonniers ennemis dans la bande de Gaza, et que nous pensons qu'un certain nombre de ces détenus ont été tués en raison des bombardements’’, a déclaré le porte-parole des Brigades al-Qassam, Abou Obeida.

Le communiqué a décliné l’identité de trois des détenus tués. Il s’agit de ‘’Haim Gershon Peri, Yoram Itak Metzger, et d’Amiram Israel Cooper.’’

Le 18 novembre 2023, la branche militaire du Hamas avait également annoncé avoir perdu le contact avec des groupes chargés de garder les prisonniers israéliens.

Doha, aux côtés du Caire et de Washington, endosse le rôle de médiateur dans les négociations visant à parvenir à un accord d'échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et à une trêve dans la bande de Gaza entre Tel Aviv et les factions palestiniennes, tandis que des sources suggèrent que l’accord pourrait être conclu avant le mois de Ramadan.

Plus de 30 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont été tués dans les opérations militaires menées dans la bande de Gaza par l’armée israélienne depuis le 7 octobre dernier.

Le conflit a provoqué également “des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent’’, selon l’Onu.