L'envoyé de la Turquie en Arménie a souligné l'importance d'atteindre une normalisation complète entre les deux nations, appelant à la construction de la confiance et à l'unité.

"Notre objectif ultime est d'atteindre une normalisation complète (avec l'Arménie)", a déclaré l'ambassadeur Serdar Kılıç, représentant spécial de la Turquie pour la normalisation avec l'Arménie, lors du Forum de la diplomatie d'Antalya de 2024 vendredi.

"Il existe bien sûr certaines conditions requises pour cette normalisation complète et nous devons nous conformer à ces conditions", a-t-il ajouté, s'exprimant lors du panel "Paix, Développement et Connectivité dans le Caucase du Sud".

Kılıç a souligné la nécessité de mesures de construction de la confiance dans les discussions avec le représentant spécial de l'Arménie, Ruben Rubinyan, et a insisté sur l'importance de se concentrer sur l'unité plutôt que sur la division.

Rubinyan, vice-président du Parlement arménien, a reconnu les défis dans les relations avec la Turquie et a souligné la sensibilité des pourparlers de normalisation, admettant à la fois des résultats positifs et négatifs.

Il a confirmé l'absence de conditions préalables pour les négociations avec la Turquie et a annoncé des plans pour ouvrir la frontière entre la Turquie et l'Arménie aux citoyens de pays tiers d'ici juillet 2024, visant une plus grande intégration.

"Nous devrions être en mesure d'ouvrir nos frontières non seulement en période heureuse mais aussi en période prospère. À ce stade, je ne vois pas de raison pour laquelle la frontière entre la Turquie et l'Arménie devrait être fermée", a-t-il déclaré.

Kılıç a également exprimé l'espoir de l'ouverture de la frontière entre la Turquie et l'Arménie, suggérant que présenter cela comme une condition préalable pourrait poser problème, et a proposé de rencontrer Rubinyan à Erevan dans la semaine à venir.

Paix entre Bakou et Erevan

Soulignant le conflit de longue date entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le représentant turc Kilic a appelé les nations à tirer les leçons des échecs passés et a souligné l'importance de considérer le bien-être des populations de la région pour des résultats positifs dans le processus de normalisation et les pourparlers de paix.

Il a mis en garde contre l'imposition de solutions unilatérales, en soulignant la nécessité d'un dialogue mutuel et d'une coopération.

Rubinyan a noté les pourparlers de paix en cours avec l'Azerbaïdjan, en particulier concernant le tracé des frontières basé sur la Déclaration d'Almaty de 1991.

Il a exprimé la volonté de l'Arménie pour la paix, précisant que les autorités ne revendiquent pas de territoires régionaux en Azerbaïdjan, et a ajouté que les efforts de Erevan pour améliorer ses capacités de défense ne sont pas une indication d'agression.

Hikmet Hacıyev, conseiller du président de l'Azerbaïdjan, a déclaré que la guerre au Karabakh est terminée pour son pays, et que la paix et la coopération régionales sont à l'ordre du jour.

Faisant référence à l'article de la Constitution arménienne concernant l'unification du Karabakh avec l'Arménie, Hacıyev a déclaré qu'ils attendent une explication appropriée sur cette question.

Tout en soulignant que Bakou n'a pas l'intention de s'ingérer dans les affaires internes de l'Arménie, Hacıyev a exprimé que certains articles de la Constitution arménienne pourraient affecter l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Il a noté que l'initiative de Bakou de présenter cinq principes à l'Arménie pour la paix reflète la volonté et la détermination de son pays à atteindre la paix.

Il a également ajouté qu'ils souhaitent faciliter l'accès à Nakhitchevan et que l'Arménie bénéficierait de la connectivité.

Rôle de la Turquie dans le Caucase du Sud

Lors du panel, Toivo Klaar, représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud, a attiré l'attention sur la nécessité d'un accord durable pour établir la paix.

"Lorsque nous évoquons la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un scénario où tout le Caucase sera revigoré est possible", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de parvenir à un accord où tout le monde gagne grâce à la coopération entre les deux parties.

"Nous ne pouvons pas sous-estimer le rôle important de la Turquie ici. La Turquie est voisine de la Géorgie et de l'Arménie et entretient des relations très particulières avec l'Azerbaïdjan. La Turquie a également une opportunité très unique en ce moment car elle peut enrichir considérablement ce processus de paix", a-t-il ajouté.

Klaar a également déclaré que le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie façonnera l'agenda de coopération dans le Caucase du Sud.

"Nous aurons atteint une population civile et désarmée, et de cette manière, nous montrerons notre engagement envers la paix" a-t-il affirmé.