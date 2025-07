Emine Erdogan et les représentants d'organisations internationales, ainsi que les épouses d'autres dirigeants, ont ensuite assisté à la session sur les Femmes, la Paix et la Sécurité du Forum de la Diplomatie d'Antalya.

Plus tard, Emine Erdogan et ses invités se sont rendus à l'hôtel Regnum Carya, où ils ont visité une exposition de produits de tisserie artisanale préparée par l'Institut de Maturité d'Antalya, affilié à la Direction de l'Apprentissage “Tout au Long de la Vie” du Ministère de l'Éducation Nationale, reflétant la diversité culturelle de la Turquie.

Emine Erdogan et les responsables accompagnants ont fourni des informations aux invités sur des vêtements et accessoires ornés de motifs, de motifs traditionnels et de couleurs.

Erdogan et les épouses des dirigeants accompagnants ont ensuite visité des stands présentant des produits enregistrés avec une indication géographique de l'Union européenne.

Les épouses des dirigeants se sont vu offrir différents produits avec des indications géographiques tels que le baklava de Gaziantep, les figues d'Aydın, les abricots de Malatya, le fromage d'Ezine et le künefe d'Antakya.

Plus tard, Emine Erdogan a organisé un dîner en l'honneur des épouses des dirigeants.

Parmi les invités au dîner figuraient l'ancienne présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, la reine Inkhosikati la Nkambule d'Eswatini, l'épouse du président de la République turque de Chypre du Nord Sibel Tatar, l'épouse du président de Serbie Tamara Vucic, l'épouse d'un membre de la Présidence de Bosnie-Herzégovine Mirela Becirovic, la représentante spéciale de l'Union africaine Bineta Diop, l'épouse du président du Kosovo Prindon Sabriu, l'épouse du Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord Zerrin Ustel, la ministre de la Famille et des Services Sociaux Mahinur Ozdemir Goktaş, la ministre des Relations Internationales et de la Coopération d'Afrique du Sud Grace Naledi Mandisa Pandor, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Mozambique Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, le vice-ministre des Affaires étrangères Yasin Ekrem Serim, des représentants d'organisations internationales, certains ministres des affaires étrangères, les épouses de ministres, ainsi que l'activiste yéménite Tawakkol Karman.