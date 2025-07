L’Onu a indiqué mardi que 80 % des ménages gazaouis n'ont pas accès à une eau potable et propre.

Le porte-parole du secrétaire général de l’Onu Stéphane Dujarric a souligné, lors du point presse quotidien, que l'aide alimentaire livrée à Gaza est très limitée par rapport aux besoins existants, appelant à l’ouverture de points d'entrée fiables pour acheminer l'aide vers tous les districts de la bande de Gaza, y compris le nord de l’enclave palestinienne.

Stéphane Dujarric a fait observer que la poursuite des frappes aériennes et les violents combats dans ce territoire continuent d’entraver les opérations humanitaires, soulignant que l’Onu et ses partenaires ont besoin de garanties de sécurité et d’un passage sans entrave pour distribuer l’aide, à grande échelle, à travers la bande de Gaza.

Le porte-parole du secrétaire général de l’Onu a déploré de graves problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans la bande de Gaza en raison des déplacements massifs et de la surpopulation des abris.

‘’Environ 340 personnes se partagent une seule toilette, tandis que 1 300 personnes utilisent une seule douche’’, a déclaré Stéphane Dujarric. Et d’ajouter : ‘’plus de 80% des ménages gazaouis manquent d’eau potable et propre’’.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, la population gazaouie, particulièrement celle des districts de Gaza et du nord de l’enclave palestinienne, est au bord de la famine, tandis que le siège total imposé par Israël a causé une grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. .

Le conflit a provoqué également le déplacement d'environ deux millions de Palestiniens à l’intérieur de la bande de Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 17 ans.