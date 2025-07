“Ecrasé délibérément”

Euro-Med a dénoncé les meurtres répétés de civils palestiniens, ainsi que la destruction généralisée des biens civils, qualifiant ces actes de "partie du génocide d'Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza".

L’ONG a documenté plusieurs faits de violences, dont le plus récent impliquait un Palestinien qui a été arrêté, interrogé brutalement, puis “délibérément” écrasé par un véhicule militaire israélien, le 29 février dernier.

L'incident s'est produit dans la rue principale Salah al-Din du quartier de Zaytoun. Les soldats israéliens ont d’abord dépouillé la victime de ses vêtements, avant de lui attacher les mains, de le soumettre à un “interrogatoire brutal”, le piétiner et l'écraser avec un char alors qu'il était toujours vivant pendant l’acte barbare.

Pour garantir un écrasement complet, la victime a été placée sur de l'asphalte, rapporte Euro-Med.

Un autre acte de barbarie s'est produit le 23 janvier dernier, lorsqu'un char israélien a écrasé des membres de la famille Ghannam alors qu'ils dormaient dans une caravane dans la zone des Tours Taiba de Khan Yunis.

Un homme et sa fille aînée ont été tués, et ses trois autres enfants et sa femme ont été blessés.

Amina, sa fille de 13 ans, a confirmé que son père et sa sœur aînée ont été tués lorsque le char israélien a renversé à plusieurs reprises la caravane, où la famille dormait. Alors que sa mère et deux autres frères et sœurs ont survécu à l'assaut, Amina a subi une forte pression dans les yeux, risquant de perdre la vue.

Euro-Med Monitor a également documenté des chars et des bulldozers israéliens écrasant des personnes déplacées à l'intérieur de leurs tentes dans la cour de l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahia, le 16 décembre 2023.

Plusieurs personnes ont été tuées lors de l'incident, y compris des individus initialement blessés et n'ayant finalement pas survécu.

Les corps de ceux qui avaient été précédemment enterrés dans la cour ont également été écrasés lors de l'incident du 16 décembre, a déclaré le groupe de défense des droits de l'Homme.

En plus de ces actes de violence contre les Palestiniens, Euro-Med a également dénoncé la destruction délibérée des biens civils par l'armée israélienne.

Des voitures, des maisons et d'autres infrastructures ont été ciblées à dessein, et détruites, entraînant des pertes matérielles massives pour les Palestiniens de Gaza.

Euro-Med a souligné que ces actes de violence et de destruction font partie d'un schéma plus large visant à déshumaniser les Palestiniens et à justifier les crimes commis à leur encontre. L’organisation des droits humains exhorte, en parallèle, la communauté internationale à mettre en place un comité d'enquête indépendant pour examiner les crimes commis par Israël dans la bande de Gaza.

L'organisation a également appelé le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires à visiter la région pour enquêter sur ces actes de violence.