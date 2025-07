Londres a le projet, depuis près de deux ans, d'expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, avant même de traiter leur demande d'asile, et qu'ils soient d'accord ou non. Le projet est extrêmement controversé et condamné jusqu'à l'Onu.

Pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, il s'agit d'"une priorité nationale urgente". Mais aucun avion transportant des migrants n'a décollé jusqu'à présent vers le Rwanda.

Après plusieurs revers en justice, un nouveau projet de loi est actuellement examiné au Parlement, où il fait face à une forte opposition des Lords, à la Chambre haute de Westminster.

Mais un autre accord avec Kigali pourrait désormais permettre de faire partir des migrants sur la base du volontariat au Rwanda, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur, confirmant des informations du Times.

"Nous étudions la possibilité d'envoyer volontairement au Rwanda ceux (des migrants, NDLR) qui n'ont pas le droit d'être ici", a dit un porte-parole du ministère.

Le Rwanda "est prêt à accueillir les personnes qui souhaitent reconstruire leur vie et qui ne peuvent pas rester au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Ce porte-parole précise que l'an dernier, 19.000 personnes "ont été expulsées volontairement du Royaume-Uni" sans préciser d'où ils venaient, où ils sont partis, et pourquoi ils se trouvaient dans l'illégalité.

Le nouvel accord concerne des migrants dont la demande d'asile a été rejetée et ne peuvent ainsi plus rester légalement au Royaume-Uni mais qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine.

Selon le Times, les migrants pourraient recevoir jusqu'à 3.000 livres sterling (3.509 euros) pour accepter de partir au Rwanda. Ils recevront un soutien des autorités rwandaises pour une période allant jusqu'à 5 ans, notamment pour le logement.

Ce nouveau dispositif pourrait notamment concerner des migrants venant d'Afghanistan ou d'Iran, selon le quotidien.

"Même le gouvernement reconnait que leur projet (d'expulser des migrants au Rwanda, ndlr) n'a aucune chance d'aboutir, si bien qu'ils proposent de payer les gens pour s'y rendre", a ironisé un député de l'opposition travailliste Stephen Kinnock.

Le gouvernement britannique martèle que le Rwanda est un pays "sûr" mais plusieurs groupes de défense des droits humains accusent le président Paul Kagame de gouverner dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression.