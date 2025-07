De hauts responsables des Etats-Unis, de l'Union européenne et de pays fournisseurs d’aide ont convenu qu'Israël devait ouvrir des points de passage supplémentaires pour acheminer plus d'assistance humanitaire à Gaza.

Alors qu’un couloir maritime est mis en place pour augmenter le volume d'aide entrant dans l'enclave, une déclaration commune des États-Unis, du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis, du Qatar, de la Commission européenne et de l’administration chypriote grecque, souligne "la nécessité pour Israël d'ouvrir des points de passage supplémentaires afin que davantage d'aide puisse atteindre Gaza, y compris le nord, et d'assouplir les restrictions douanières générales pour faciliter un flux accru d'aide humanitaire vitale".

Cette déclaration a été faite à l'issue d'une vidéoconférence à laquelle ont participé le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le commissaire européen chargé de la gestion des crises Janez Lenarcic, le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, le ministre d'État du Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, la coordinatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction des Nations unies pour Gaza Sigrid Kaag et leur homologue chypriote grec Constantinos Kombos.

Les signataires se sont dits "convenus qu'il n'y a pas de substitut aux routes terrestres via l'Égypte et la Jordanie et aux points d'entrée d'Israël à Gaza pour l'acheminement de l'aide à grande échelle".

La déclaration précise également que "l'ouverture du port d'Ashdod à l'aide humanitaire serait un complément bienvenu et significatif au corridor", indique la déclaration.

De hauts fonctionnaires se rendront dans le sud de Chypre la semaine prochaine pour des réunions d'information approfondies sur la poursuite de l'activation du corridor maritime, y compris les efforts de planification militaire des États-Unis pour établir un quai temporaire capable de recevoir d'importantes quantités d'aide humanitaire, révèle par ailleurs le communiqué.

"Les ministres ont réaffirmé que ce corridor maritime peut -et doit- faire partie d'un effort soutenu visant à accroître le flux d'aide humanitaire et de produits commerciaux vers Gaza par toutes les voies possibles -y compris des voies terrestres élargies et la poursuite des livraisons aériennes, en étroite collaboration avec la coordinatrice Sigrid Kaag- qui est chargée de faciliter, de coordonner, de surveiller et de vérifier le flux d'aide vers Gaza en vertu de la résolution 2720 du Conseil de sécurité de l'ONU", révèle le communiqué.