Le commissariat de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a été la cible dimanche soir de tirs de mortiers d'artifice, de projectiles et de cocktails Molotov de la part de plusieurs dizaines d’individus.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes d'individus tirant des mortiers d'artifice à profusion sur la façade du poste de police.

Interrogé sur BFMTV ce lundi, au lendemain de ces tensions, le préfet de police Laurent Nunez a indiqué que le commissariat de la Courneuve a été visé "par une attaque au mortier à 22h50" mené "par une cinquantaine d'individus".

"Très rapidement, j'ai déployé des renforts, ce qui a permis de reprendre le contrôle de la situation. Dès 23h30, le calme était revenu", a ajouté le préfet, qui a remercié "les policiers pour leur réactivité".

Après un premier bilan de six interpellations, Laurent Nunez a fait état ce lundi d'un total de neuf interpellations, dont sept majeurs et deux mineurs.

"On peut faire un lien entre cette attaque du commissariat et le décès d'un jeune homme à Aubervilliers dans le cadre d'une opération de police il y a quelques jours", a précisé le préfet, indiquant que les jeunes suspectés qui ont mené l'attaque "venaient du quartier dont il était originaire".

Laurent Nunez a également annoncé le renforcement du dispositif de sécurité sur La Courneuve lundi, avec l'envoi "dès la mi-journée" d'unités de forces mobiles.

"On aura très probablement dès midi une unité de force mobile. En plus des effectifs locaux, ça fera au moins une centaine d'effectifs qui seront présents aujourd'hui et ce soir sur La Courneuve", détaille le représentant de l'État.

Mort d'un jeune de 18 ans

La Courneuve fait l'objet d'une attention particulière à la suite de la mort mercredi soir d'un jeune de la ville, Wanys R, lors d'une course-poursuite avec la police à Aubervilliers.

Le scooter conduit par le jeune de 18 ans était poursuivi par la police après un refus de contrôle. Dans une avenue d'Aubervilliers, son deux-roues était heurté par un véhicule d'une brigade anti-criminalité (BAC) appelé en renfort, qui arrivait en sens inverse.

Dans la collision, Wanys R. a été tué et son passager blessé. Une vidéo du drame a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'avocat de la famille a accusé vendredi les policiers de l'avoir "volontairement" percuté, l'avocat des policiers fustigeant une "contrevérité" et défendant la thèse de l'accident.