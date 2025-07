Le président serbe, Aleksandar Vucic, a déclaré que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient été informés à l'avance de l'attaque armée contre la salle de concerts de la capitale russe, Moscou.

C'est ce qui ressort de sa réaction à l'attaque terroriste qui a visé des civils à Moscou, lors de sa participation à une émission de télévision locale.

Vucic a présenté ses condoléances au président Vladimir Poutine et au peuple russe.

"C'est quelque chose que nous avons dit à maintes reprises, mais très peu de gens veulent l'entendre, très peu de gens veulent le croire et très peu de gens pensent à vérifier les faits", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : "L'ambassade américaine à Moscou a appelé ses ressortissants, le 7 mars, à ne pas se rendre dans les centres commerciaux, et les Britanniques et d'autres ont fait de même."

"Cela signifie que leurs propres services de renseignement écoutaient certaines conversations, obtenaient des informations, et qu'ils savaient que cela se produirait", a déclaré le président serbe.

Vucic a confirmé qu'il inviterait le Conseil national de sécurité serbe à se réunir demain, précisant que cette réunion aurait plusieurs questions à l’ordre du jour, dont l'attentat de Moscou.

Les déclarations du président serbe n'ont fait l'objet d'aucun commentaire immédiat de la part de Washington ou de Londres.

Deux personnes soupçonnées d'avoir perpétré l'attentat meurtrier ont été arrêtées dans la région russe de Briansk à la suite d'une course-poursuite, a déclaré, ce samedi, le député Alexander Khinshtein sur Telegram.

D'autres suspects ont fui à pied dans une forêt voisine, a-t-il ajouté.

Au moins 93 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres, blessées vendredi dans une fusillade menée par des assaillants qui ont ouvert le feu dans une salle de concert située en banlieue de Moscou.

