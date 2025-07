C’est la plus importante expropriation de terres palestiniennes menée depuis 1993. Les 800 hectares de terre confisqués sont déclarés “terre israélienne”. Cela veut dire que les titres de propriété détenus par des Palestiniens sont nuls. Cette expropriation va servir durant l’année qui vient à développer la colonie de Yafit. En janvier, Israël a déjà annoncé la confiscation de terres à Al-Gizarya et Abu-Dis à Jérusalem Est occupé.

Moayyad Shaban, le président de la Commission de résistance contre le mur et la colonisation, a déclaré à l’agence de presse Wafa que les confiscations de terres palestiniennes se sont accentuées en 2024, dans le but de ,créer une continuité entre les différentes colonies israéliennes, “comme c’est le cas des colonies Ma’ale Adumim et Kidar”. Cette tactique isole les villages palestiniens et vise à prendre le contrôle total de la Vallée du Jourdain, qui est pour la Palestine une zone agricole importante, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, l’ONG israélienne de gauche, “La Paix maintenant” confirme qu’on assiste à une accélération des expropriations depuis le début de l’année 2024. L’ONG explique que lorsqu’une terre est déclarée “terre d’Israël”, les propriétaires perdent leur terrain, ne peuvent plus l’utiliser et cette terre ne peut ensuite être vendue qu’à des Israéliens.

Exproprier des terres palestiniennes et les déclarer terres d’Israël, une des méthodes pour étendre la colonisation, avait été stoppée en 1992 par le gouvernement Rabin, avant d’être régulièrement utilisée depuis 1998, ce qui a permis de mettre la main sur 40 000 dunams, soit 4000 hectares.

L’ONG a publiquement regretté l’annonce faite par le ministre israélien Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances: “Netanyahu et Smotrich sont déterminés à aller contre l’avis du monde entier et contre l’intérêt du peuple d’Israël. Seule une poignée de colons bénéficient de cette décision en recevant des centaines d‘hectares comme s’il n’y avait pas de conflit politique à résoudre et une guerre à terminer. Cette annonce qui a été faite juste avant la visite du secrétaire d'État américain est également une énième provocation envers le gouvernement des États-Unis.“