Seuls 60% des musulmans britanniques qui ont soutenu le parti travailliste, lors des élections générales de 2019, sont prêts à renouveler leur soutien à nouveau aux prochaines élections générales prévues cette année, selon une enquête de Survation pour le Labour Muslim Network.

L'institut de sondage s'est entretenu avec 682 musulmans à travers la Grande-Bretagne et a constaté que le parti Vert a attiré 14% des musulmans britanniques et 9% sont prêts à soutenir les libéraux-démocrates. Plus de 20% des électeurs musulmans restent indécis, ce qui donne un peu d’espoir aux travaillistes.

Selon le recensement de 2021, 6,5 % de la population d'Angleterre et du Pays de Galles s'identifie comme musulmane. À Rochdale, qui vient d'élire George Galloway comme député, la proportion de la population se déclarant comme musulmane est bien plus élevée – à 30,5 %.

Comme c'est souvent le cas lors des élections partielles, le taux de participation à la course qui a élu Galloway a été faible. Mais Galloway a obtenu 12 335 voix dans une circonscription qui compte 34 871 musulmans. Sa campagne s’est concentrée presque entièrement sur la guerre à Gaza, plutôt que sur les questions locales, et bien que nous ne sachions pas quelle proportion de son vote était musulmane, il est raisonnable de supposer qu’un grand pourcentage l’était.

La question qui se pose à la suite de l’élection de Galloway (et que le nouveau député encourage certainement) est de savoir si cette élection partielle aura des implications pour les travaillistes lors des élections générales prévues cette année ?

Keir Starmer a soutenu que Galloway avait gagné parce que le candidat travailliste avait été limogé après avoir répété une théorie du complot selon laquelle Israël était derrière l'attaque du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. Galloway, en revanche, affirme que sa victoire est le signe que les électeurs sont sur le point de se détourner en masse du Parti travailliste parce qu’ils sont en colère contre son échec à appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

Le vote musulman

Il existe 20 circonscriptions au Royaume-Uni dont l'électorat est composé à plus de 30% de musulmans. Tous ont élu un député travailliste en 2019. En tête de liste se trouve Birmingham Hodge Hill, où 62% de la population se considère comme musulmane.

À Bradford West, 59% de la population est musulmane, à Ilford South, 44% et à Leicester South, 32%. Rochdale se classe 18e sur la liste des 20 circonscriptions comptant la plus grande proportion de résidents musulmans. Il est intéressant de noter qu’un peu moins de 19% de l’électorat de Holborn et St Pancras, la circonscription de Keir Starmer, s’identifie comme musulman.

Il y a actuellement 199 députés travaillistes à la Chambre des communes – une légère réduction par rapport aux 202 élus en 2019. Une simple majorité à la Chambre des communes nécessite 326 députés et une majorité ouvrière plutôt de 346. Le parti a clairement une montagne à grimper pour y parvenir, même avec une avance d'environ 20% dans les sondages actuels.

Starmer se demandera certainement si le Parti travailliste peut encore espérer remporter des sièges avec une forte proportion d’électeurs musulmans comme il l’a fait dans le passé, compte tenu de ce qui a eu lieu à Rochdale. Il continue d’hésiter sur les morts à Gaza et suit toujours la ligne du gouvernement sur le conflit, bien qu’il s’agisse essentiellement d’une guerre coloniale.

Historiquement, le Parti travailliste a une longue tradition anticolonialiste. Après la Seconde Guerre mondiale, c’est un gouvernement travailliste qui a entamé le processus de décolonisation de l’empire britannique en accordant l’indépendance à l’Inde en 1947.

Lors des élections générales de 2005, le soutien de l’ancien Premier ministre Tony Blair à l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis avait également plongé le Parti travailliste dans une situation politique similaire, enregistrant une chute brutale de son soutien parmi les électeurs musulmans et les électeurs de gauche. Le parti centriste libéral-démocrate, qui s’était fermement opposé à la guerre en Irak, en avait récolté les fruits électoraux. Mais les électeurs actuellement en colère contre la position de Starmer sur Israël n’ont que peu d’exutoires politiques pour exprimer leur courroux. Les conservateurs, qui sont profondément impopulaires après 14 ans au pouvoir, sont résolument pro-Israël et les libéraux-démocrates n’ont pas défini de position distincte sur la guerre à Gaza.