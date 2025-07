Propos recueillis par Sena Polat

De qui est composé le Collectif de Ressortissants Français demandant l'évacuation de leurs familles de la bande de Gaza et quel est votre objectif ?

Depuis le 15 février 2024, ce collectif de plus de 20 familles se mobilise pour obtenir le rapatriement de nos proches en France.

Nous avons pris cette initiative parce que la menace d’une invasion militaire pèse toujours sur la dernière zone de la bande de Gaza, en particulier Rafah. La situation sanitaire et alimentaire est aussi très critique pour les Palestiniens de cette région depuis plus de 5 mois.

Combien de vos proches attendent de quitter Gaza ?

Nous ne disposons pas d'un nombre exact, mais nos proches sont enregistrés sur des listes d’attente en vue de leur évacuation. Plus de 50 personnes sont inscrites, pour la plupart, ce sont nos parents. La plupart sont âgés et souffrent de maladies chroniques.

Combien de personnes les attendent en France ?

Nous sommes une vingtaine de personnes à être à l’affût depuis octobre de la moindre information qui pourrait nous aider dans cette démarche. Certains vivent seuls, d’autres en famille ici, mais nous partageons tous le fardeau de cette situation insupportable.

Pouvez-vous avoir des nouvelles de vos proches à Gaza ? Comment vont-ils ?

Il est très difficile, voire impossible, d'avoir des nouvelles régulières de nos familles à Gaza en raison de la mauvaise qualité des réseaux de communication. Internet est devenu un luxe là-bas, et nous devons souvent faire de nombreux appels pour pouvoir entrer en contact avec eux.

Ils sont terrifiés, la situation ne cesse d'empirer, et l'état de santé de nos parents ne leur permet pas d'attendre, ni de supporter les déplacements imposés par les manœuvres de guerre en cas d'invasion. Il n'y a pas d'endroit pour les protéger jusqu'à ce qu'ils puissent être évacués.

Beaucoup de nos proches vivent sous des tentes dans les camps de déplacés du sud de la bande de Gaza, souffrant de maladies chroniques et de conditions de vie extrêmement précaires. Les bombardements incessants, la pénurie de nourriture et d'eau potable et le manque de médicaments compromettent gravement leur santé et leur sécurité. Chaque jour, nos proches risquent de mourir faute d'accès aux soins.

L’évacuation de Gaza des ascendants ou descendants des Français d’origine Gazaouie a été actée le 27 décembre 2023 par le gouvernement français. Pourriez-vous nous parler du processus en cours et de vos efforts pour faire venir vos proches en France ?

Nous avons entrepris diverses démarches administratives, sollicité des associations humanitaires, et consulté des avocats pour obtenir des conseils. Malheureusement, nous sommes confrontés à des réponses vagues et évasives de la part des autorités françaises, ce qui rend le processus d'évacuation incertain.

Nous avons également été en contact avec d'autres acteurs concernés par cette situation. Dès le mois d'octobre, nous avons pris contact avec le consulat de France à Jérusalem.

Nous avons suivi toutes les procédures nécessaires et soumis tous les documents requis, mais malgré cela, nous n'avons reçu aucune information sur la date prévue de leur évacuation.

Le 3 janvier, la cellule de crise a contacté la majorité des membres du collectif pour annoncer qu'il y aurait une opération d'évacuation, mais depuis il n'y a plus de nouvelles. D'autres personnes ont été évacuées entre-temps, mais pas nos parents.

Le 27 février 2024, nous avons envoyé une lettre commune à la cellule de crise de notre consulat à Jérusalem, leur demandant d'accélérer l'évacuation de nos parents vers la France. La cellule de crise du consulat ne nous a répondu qu'une seule fois, le 4 mars 2024, après l'envoi de plusieurs courriels, en nous disant que “ces opérations d’évacuation sont difficiles et parfois longues, notamment parce qu’elles nécessitent l’accord de toutes les parties en présence”.

Parmi les réponses du consulat à un membre de notre collectif le 11 mars 2024 : "Nous n'avons toujours pas obtenu l'autorisation nécessaire pour déposer une demande de sortie pour les ascendants de nos ressortissants".

Cette réponse confirme que nous avons été manipulés ces derniers mois par la cellule de crise du consulat. Nous avons l'impression qu’elle nous a donné des réponses contradictoires à plusieurs reprises. Nous comprenons également qu'elle n'a pas de date d'évacuation pour nos proches et qu'elle reste incertaine mais la cellule de crise n'a pas répondu à tous nos échanges de courriels et à nos demandes collectives, et est restée silencieuse à plusieurs reprises.

Le 11 mars 2024, l'un des membres de votre collectif a reçu une réponse de la cellule de crise indiquant "Nous n'avons toujours pas obtenu l'autorisation nécessaire pour soumettre une demande de sortie pour les ascendants de nos ressortissants". Qu'est-ce que l'“ Autorisation nécessaire”? Et de quelle permission ont-ils besoin ?

Selon la cellule de crise du consulat, ils ont besoin de l'autorisation des autorités israéliennes pour évacuer nos parents, mais ils ne donnent aucune information sur l'existence d'une demande de sortie. Cependant, nous avons l'impression que la cellule de crise n'a pas encore reçu l'accord de notre gouvernement (en l'absence de décision politique) pour soumettre une demande de sortie aux Israéliens.

L'autorisation est un laissez-passer accordé à nos familles pour traverser le point de passage frontalier de Rafah en direction de l’Égypte en vue de leur rapatriement en France. Nous avons besoin de l'accord des autorités françaises, égyptiennes et israéliennes pour cela. Cependant, jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise par le ministère français, ce qui rend le processus d'évacuation incertain et frustrant.

Nos interlocuteurs restent vagues sur les termes qu'ils emploient. Après plusieurs recherches et d'après les informations que nous avons, il faut d'abord que la France décide de rapatrier nos parents. Jusqu'à maintenant, cette décision n'a pas été prise par le ministère. Une fois cela fait, les noms sont communiqués à l'Égypte, qui a tout en partage avec Israël pour effectuer un contrôle.

Depuis le début, nous constatons que pour obtenir une autorisation rapide, certains paient cette prestation. Donc, obtenir une autorisation certaine et rapide est possible, mais la France préfère laisser tomber nos familles.

La France détourne son regard de ses propres citoyens et condamne leurs familles à une mort certaine dans la bande de Gaza. Le retard dans cette opération d'évacuation met nos proches en danger. Nous continuerons à demander aux autorités compétentes de les évacuer le plus rapidement possible. Nous demandons que l'évacuation de nos proches soit accélérée ; leur évacuation de la bande de Gaza doit être rapide pour les protéger.

L’État français fournit-il les efforts nécessaires pour évacuer ses citoyens ?

Certains membres du collectif demandent l'évacuation de leurs proches depuis octobre 2023. La France rapatrie seulement un nombre limité de citoyens, comme les agents du ministère, et tourne le dos aux autres.

Entretemps, la France a évacué ses agents (locaux) et leurs proches présents à Gaza, alors que ni eux ni les membres de leurs familles ne sont français. C'est ce qui provoque notre incompréhension, nous sommes face à une politique de deux poids deux mesures

La France a largement contribué à l'évacuation d'autres personnes en situation de guerre, comme les Ukrainiens. D'autres pays ont réussi à rapatrier les proches de leurs ressortissants bien plus efficacement depuis le début de la guerre à Gaza. Nous avons le sentiment que le dossier de nos familles est bloqué, les critères appliqués étant flous. Nous avons l'impression d'être traités de manière injuste, comme si une politique à deux vitesses était en place.

Le ministère des Affaires étrangères français n'a pas donné suite aux sollicitations de TRT Français. Depuis le début de l’offensive israélienne, 247 personnes ont été évacuées de Gaza par la France.

