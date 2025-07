Le président Recep Tayyip Erdogan a eu dimanche une conversation téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raisi.

Lors de l'appel, les relations bilatérales entre la Turquie et l'Iran, les attaques d'Israël contre les territoires palestiniens et la situation humanitaire dans la région étaient à l’ordre du jour.

Le président Erdogan a souligné l’importance de poursuivre les efforts pour mettre en œuvre la décision de cessez-le-feu à Gaza adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à Gaza dès que possible et affirmé que les mouvements palestiniens Fatah et le Hamas devraient agir dans l'unité dans ce processus.

Le président Erdogan a également déclaré qu'il est nécessaire de travailler ensemble face aux efforts d'Israël visant à répandre les tensions dans la région.

L'agression d'Israël contre la Palestine

Israël a lancé une offensive militaire meurtrière sur Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre, tuant près de 32 800 Palestiniens tandis que 75 300 autres ont été blessés et causant une destruction massive des installations et infrastructures et des pénuries de denrées alimentaires.

Parmi les Israéliens, on estime que 1 200 personnes ont été tuées dans l’attaque du 7 octobre, selon des sources israéliennes.

Israël a imposé un blocus total à Gaza, laissant sa population, notamment les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

La guerre israélienne a poussé 85% de la population de Gaza à un déplacement interne au milieu de pénuries aiguës de nourriture, d'eau propre et de médicaments, tandis que 60% de l'infrastructure de l'enclave a été endommagée ou détruite, selon l'ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ).

Appel téléphonique avec le homologue ouzbek

Le président Erdogan a également eu une conversation téléphonique avec le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev.

Lors de cet entretien, les deux chefs d’Etat ont discuté des relations bilatérales entre la Turquie et l'Ouzbékistan, ainsi que des questions mondiales et régionales.

Le président Erdogan a exprimé sa gratitude à Mirziyoyev pour avoir adressé ses vœux à l’occasion des élections municipales en Turquie.

Relations bilatérales avec le Kirghizistan

Le président turc a également eu une conversation téléphonique avec le président du Kirghizistan, Sadyr Caparov.

Les relations bilatérales entre la Turquie et le Kirghizistan, ainsi que des questions mondiales et régionales ont été passées en revue par les deux leaders.

Le président Erdogan a exprimé sa gratitude à Caparov pour avoir adressé ses vœux à l’occasion des élections municipales en Turquie.