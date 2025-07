Chef de file du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité ( Pastef), Sonko a été choisi sans grande surprise pour coordonner et conduire l'action gouvernementale.

Mary Teuw Niane, ancien ministre sous Macky Sall, a été nommé ministre directeur de cabinet du président de la République.

"Je remercie le président Bassirou Diomaye Faye en lui garantissant notre loyauté et notre dévouement. A la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais c'est à dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens", a dit Sonko dans une déclaration à la suite de celle du secrétaire général de la présidence.

Citoyenneté, participation collective

" Notre politique ( de la nation) s'articule désormais autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous allons défendre ensemble", a relevé le nouveau Premier ministre, assurant qu'il s'agit d'un programme pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

Il a promis la formation, dans les prochaines heures, d'un gouvernement qu'il va proposer au président de la république pour validation.

Ancien inspecteur des impôts, Sonko a été radié de la fonction pour manquement au devoir de réserve en 2016, deux ans après avoir créé le parti Pastef Les patriotes.

Il a été élu député en 2017 sous la bannière de sa formation qui n'avait obtenu qu'un siège lors de ces législatives.

Engagé dans un bras de fer avec l'Etat à partir de 2021 avec les accusations de viol de la part d'une employée d'un salon de beauté dakarois, Ousmane Sonko a finalement été arrêté en juillet 2023.

Sa candidature pour la présidentielle a été invalidée par le Conseil constitutionnel; celle de son second, Bassirou Diomaye Faye, lui aussi en prison, a finalement été retenue.

Ils ont tous deux étaient libérés le 14 mars en pleine campagne électorale à la faveur d'une loi d'amnistie couvrant les faits découlant des manifestations politiques entre 2021 et février 2024.

Âgé de 44 ans, Faye a été investi mardi 5e président de République du Sénégal pour un quinquennat à la faveur de sa victoire lors du 24 mars 2024 avec un score de 54,28%.