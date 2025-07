Chaque jour, entre 4 000 et 6 000 personnes affluent vers le marché du Ramadan, installé au cœur de Vaulx-en-Velin, commune lyonnaise, pour vivre pleinement l’esprit du Ramadan. Nourriture, vêtements, actions caritatives … Tout ce qui évoque ce mois sacré pour les musulmans se trouve sur les étals. "C’est très chaleureux. Certains viennent juste pour se promener dans le marché sans acheter. Ils sont contents de voir des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Tous les ans, on retrouve des personnes qui se donnent rendez-vous au marché. C’est devenu comme une petite institution", nous explique Naïm Naïli, délégué général de l’association À Vaulx ambitions qui s’occupe de la gestion de l'événement depuis trois ans. Sécurité, circulation, nettoyage… Une vingtaine de bénévoles se relaient tous les jours pour la bonne tenue du marché.

Ce marché , le plus grand de la région, organisé en partenariat avec la municipalité de la ville et la Métropole de Lyon connaît un grand succès. "Ce marché est devenu une référence dans toute la région Auvergne Rhône Alpes", se réjouit Naïli.

"Il y a une vraie demande de la part des clients venus en quête de produits spécifiques qu’on ne trouve pas le reste de l’année. Cela nous rappelle que le ramadan c’est une fois dans l’année, c’est quelque chose d’important pour la communauté musulmane", témoigne-t-il.

Les stands de ce marché, qui s’agrandit au fil des ans, sont à l’image de l’image de la diversité et de la richesse culturelle : Abayas de Dubai, musc d’Egypte, couscous tunisien, harira marocaine, cornes de gazelle et même des spécialités culinaires d’ailleurs…comme les sushi… Naïli explique qu’il travaille sur ce marché depuis novembre 2023. Il a dû mettre en place des « quotas », pour que les stands soient les plus variés possibles. Sur 130 demandes, il n’en a accepté que 75.

"On s’est installé sur le marché du ramadan pour se faire connaître et faire goûter les spécialités vietnamiennes et thaïlandaises. On est agréablement surpris de l’engouement qu’il y a autour de notre stand. On a fait plusieurs marchés du ramadan. Nous pensons être là pour les années à venir", explique à TRT Français la vendeuse de "Les délices de Tai".

Ibrahim, commerçant de baklava, dessert turc, souhaite "faire découvrir la culture et la gastronomie turque pour que les visiteurs puissent voyager sans voyager". "Les gens aiment nos gâteaux qu’ils connaissent d’ailleurs à travers les séries", s'enorgueillit-il.

"Un don pour la Palestine, un achat pour la Palestine", crie une bénévole portant un keffieh à l’entrée du marché. Dans son stand, elle vend des produits palestiniens, comme de l’huile d’olive, pour soutenir les associations œuvrant en faveur de la Palestine pour récolter des gains et les transmettre aux associations œuvrant pour la Palestine.

La Chorba du coeur, une tradition de partage

Depuis trente ans, tout au long du ramadan, la Grande Mosquée de Lyon offre chaque soir un repas complet à toute personne désirant s’y joindre, peu importe son origine ou sa religion, permettant ainsi à chacun de vivre l'esprit du ramadan Près de 350 personnes se réunissent quotidiennement à la mosquée au coucher du soleil pour rompre le jeûne. Dans une ambiance paisible, à l’appel à la prière du Maghrib, des dattes et du lait sont distribués avant que les fidèles ne prient et partagent ensemble le repas de l’iftar.

Une trentaine de bénévoles s’activent pour préparer et distribuer les repas assurant que tous puissent manger dans les meilleures conditions. Sous le toit de la mosquée, se retrouvent des étudiants, des familles monoparentales, des réfugiés politiques, des personnes âgées à faible revenus et, plus généralement, des personnes en situation de précarité , formant ainsi une véritable famille.

Barka, superviseure des bénévoles témoigne de l’ambiance familiale qui règne durant ces soirées ramadanesques. "Cela fait 4 ans que j’assure la supervision du bénévolat, et très honnêtement d’une année sur l’autre (le retour) est très positif. Des liens d'amitié se sont tissés. Lorsque le ramadan touchera à sa fin, cette grande famille va nous manquer", soupire-t-elle.