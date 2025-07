Deux nouveaux pays ont fait leur entrée dans l’OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) , la Suède et la Finlande. Jusque-là neutres, la guerre en Ukraine leur a fait faire le choix de rejoindre l’alliance militaire d’assistance mutuelle en cas d’agression. La Turquie, elle, est devenue membre en 1952.

Les pays membres sont donc aujourd’hui au nombre de 32, et une vingtaine ont relevé leur financement de cette alliance à 2% de leur PIB.

Sur le papier, c’est une force militaire mais l’Ukraine est un vrai casse-tête.

Créée en 1949 pour faire face au bloc soviétique et sa mainmise sur une partie de l’Europe de l’Est, l’OTAN doit à nouveau gérer son voisin russe. La guerre en Ukraine est sur les lèvres de tous les participants. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN a dans son discours anniversaire réitéré le soutien de l’Alliance à l’Ukraine. "La guerre imposée par la Russie à l’Ukraine entame sa 3e année. Le pays continue de se battre pour sa liberté et ses alliés continuent à le soutenir.”

Plusieurs pays européens se sont engagés dans un soutien militaire direct de l’Ukraine mais la guerre s’enlise dans une guerre de position où aucun des deux camps ne semblent capable de gagner. Plus inquiétant, le soutien américain s'enlise depuis six mois dans la guerre politique que se mènent Républicains et Démocrates au Congrès, le package d’aide à Kiev étant toujours bloqué.

Même si selon la BBC, le président de la Chambre des représentants américaine, le Républicain Mike Johnson aurait accepté de soumettre au vote une proposition d’aide à l’Ukraine, rien n’est voté pour l’instant.

En face, l’Ukraine appelle à l’aide, les multiples attaques de missiles russes détruisent ses infrastructures. L’Ukraine demande avec insistance l’envoi de missiles Patriot américains. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a mis le sujet sur la table lors de la cérémonie à Bruxelles : “je ne veux pas gâcher la fête mais mon message aujourd'hui est ‘patriote’” a t-il déclaré. Ces missiles de défense américains sont en effet un système clé pour intercepter les attaques de missiles.

Le Kremlin a quelque peu gâché la fête avec une déclaration sous forme de menace : “les relations avec l’OTAN aujourd’hui s’approchent d’une confrontation directe.” Les Russes accusent également l’OTAN d'être déjà présents en Ukraine et de s’approcher des frontières russes ce qui, pour Vladimir Poutine, est une agression.

Des troupes de l’OTAN en Ukraine ?

Dans son histoire, l’OTAN n’a déclenché son article 5, celui qui lui permet de mobiliser tous ses membres en cas d’agression, qu’une fois, après les attaques du 11 septembre sur les tours du World Trade Center aux Etats-Unis. Les troupes de l’OTAN ont tout de même été envoyées en Bosnie en 1995 et au Kosovo en 1999. La KFOR (NATO’s Kosovo Force) est toujours présente dans les Balkans. Mais aujourd’hui l’OTAN n’a pas abordé cette question. L’heure est à la célébration de la coopération Amérique-Europe. Le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg est pourtant revenu sur le sujet dans son discours : “Je ne crois pas en une Amérique isolée, je ne crois pas en une Europe isolée. Je crois en l’Amérique et l’Europe réunis au sein de l’OTAN car par essence, nous sommes plus forts et plus en sécurité ensemble.” Un message en direction des Etats-Unis où les critiques se multiplient ? Donald Trump, candidat à l’élection présidentielle américaine de novembre prochain prône un désengagement américain de l’OTAN, considérant qu’elle coûte trop cher aux Américains. Lors d’un meeting électoral en février dernier, il a même déclaré qu’en cas d’agression d’un pays européen, il n’enverrait pas de troupes.

Sa possible réélection fait donc planer une incertitude de taille sur l’Alliance. Pour les Européens, elle reste essentielle car l’Union européenne et ses 27 membres n’ont jamais réussi à créer une Union européenne de la défense.