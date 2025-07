L'Agence nationale de gestion du Trésor irlandais a décidé de retirer les investissements du fonds d'investissement stratégique irlandais des entreprises israéliennes qui ont des activités spécifiques dans les territoires palestiniens occupés.

"L'Agence nationale de gestion du Trésor (NTMA) m'a informé qu'elle avait décidé de se désengager de certains investissements du portefeuille global de l'ISIF dans des entreprises ayant certaines activités dans les territoires palestiniens occupés", a déclaré le ministre des Finances, Michael McGrath, dans un communiqué.

L’agence vendra des participations d'un montant total de 2,95 millions d'euros (3,20 millions de dollars) dans Bank Hapoalim BM, Bank Leumi-le Israel BM, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefahot Bank Ltd, First International Bank et Rami Levi CN Stores, l'une des principales chaînes de supermarchés d'Israël.

Le Parti républicain irlandais de gauche (IRP) est en train de promouvoir un projet de loi au Parlement qui appelle à la liquidation complète des entreprises israéliennes opérant dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

John Brady, député de Sinn Féin, a déclaré dans un communiqué : " le retrait des investissements n'est pas suffisant, et Sinn Féin a poussé le gouvernement à ce point, mais l'annonce d'aujourd'hui ne va pas assez loin et ne devrait être qu'un début".

L'Irish Strategic Investment Fund n'est pas le premier fonds souverain européen à retirer ses investissements de sociétés israéliennes en raison des activités coloniales en Cisjordanie et des pratiques d'occupation.

Le plus grand fonds souverain du monde, le fonds norvégien de 1 600 milliards de dollars, s'est désengagé au fil des ans de neuf entreprises israéliennes en raison de leurs activités dans les territoires palestiniens occupés.

En effet, il convient de rappeler qu’Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est - régions de la Palestine historique - en 1967, et a depuis lors construit de vastes colonies juives en Cisjordanie.

Les Nations unies qualifient ces territoires d'occupés et exigent le retrait des forces israéliennes.