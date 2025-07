Des témoins oculaires ont déclaré à Anadolu qu'une force militaire israélienne a pris d'assaut la ville de Tulkarem et son camp dans la nuit de dimanche à lundi où les opérations militaires se sont poursuivies jusqu'à 5H30 du matin, (heure locale), au milieu d'affrontements armés.

Selon la même source, des bruits d'explosions ont été entendus. Et d'ajouter que "l'armée a détruit routes, rues et infrastructures du camp au bulldozer".

Les témoins ont également fait savoir que l'armée a perquisitionné des maisons et des magasins avant de se retirer lundi à l'aube.

De son côté, l’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que les forces d’occupation ont pris d’assaut lundi à l’aube la ville de Tulkarem et son camp, détruisant les infrastructures.

"Les bulldozers de l'occupation ont détruit une partie d'une rue à proximité de la mosquée Al-Murabitin, tandis que des avions de reconnaissance ont survolé la ville à basse altitude", a précisé l'agence de presse.

Selon cette source, "les forces d'occupation ont encerclé le camp de Tulkarem après que leurs véhicules et leurs bulldozers ont pris d'assaut son entrée nord et déployé leurs tireurs d'élite sur les toits des immeubles de grande hauteur".

"L'armée israélienne a mené une série d'incursions dans plusieurs villes et villages en Cisjordanie occupée, notamment le camp de Balata, à l'est de Naplouse (au nord), et la ville de Dura dans le gouvernorat d'Al Khalil (Hébron), et arrêté plusieurs Palestiniens", a expliqué le média.

Depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, l'armée a multiplié les raids et les arrestations en Cisjordanie, entraînant des affrontements avec les Palestiniens qui ont fait 459 morts et environ 4 750 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Cette guerre dévastatrice a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes. Cette offensive tous azimuts a entraîné une catastrophe humanitaire sans précédent et une destruction massive des infrastructures, qui ont valu à Tel Aviv de comparaître devant la Cour internationale de Justice pour "génocide".