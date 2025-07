La France, de concert avec d’autres pays européens et les États-Unis, a contribué à la défense d’Israël lors de l’attaque de drones et de missiles iraniens, a fait savoir un porte-parole de l’armée israélienne.

"La France dispose d'une très bonne technologie, d'avions, de radars - et je sais qu'ils ont contribué à patrouiller l'espace aérien", a-t-il indiqué, sans donner de détails précis quant à l'éventuelle participation d'avions français pour abattre des missiles lancés par l'Iran.

Des experts militaires interrogés sur les plateaux de télévision ont précisé que la France a opéré à partir d’une de ses bases en Jordanie.

Elle a ainsi intercepté et détruit quelques missiles et drones survolant l’Irak et la Jordanie à destination d’Israël.

Macron condamne

Samedi, Emmanuel Macron a "condamné avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël" et appelé "à la retenue" les parties prenantes, dans un message publié dimanche sur X.

"Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. La France travaille à la désescalade avec ses partenaires et appelle à la retenue", a écrit le président de la République.

L'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche plus de 200 drones et missiles contre Israël, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, une attaque directe iranienne inédite qui a été "déjouée", a affirmé dimanche l'armée israélienne.