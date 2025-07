Depuis vendredi dernier, la compagnie allemande Lufthansa avait fait savoir qu’elle suspendait tous ses vols vers l’Iran au moins jusqu’à jeudi.

Elle pressentait déjà la montée de la tension entre l’Iran et Israël.

Depuis samedi les compagnies aériennes Qantas (Australie), Swiss (Suisse), Austrian Airlines (Autriche) et KLM (Pays-Bas) ont annoncé la suspension de tous leurs vols à destination de l’Iran, au regard de la montée de tensions entre Tel Aviv et Téhéran. De plus, le contournement du territoire iranien allonge le temps de certains vols à destination de l’Asie.

Outre l’espace aérien iranien, beaucoup de compagnies évitent les ciels israélien et libanais. Il en est ainsi de Swiss, filiale du groupe Lufthansa, Austrian Airlines, entre autres.

KLM a de son côté annulé ses vols au-dessus de l’Iran et de la majeure partie d’Israël. La compagnie aérienne continuera cependant à desservir la ville israélienne de Tel Aviv.

L’aéroport de Tel Aviv, qui avait fermé dans la nuit de samedi à dimanche, est de nouveau opérationnel.

Retour des diplomates

Le bombardement du consulat iranien à Damas, attribué à Israël, a exacerbé les tensions dans la région.

Plusieurs pays européens comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni déconseillent à leurs ressortissants de se rendre en Iran, au Liban ou en Israël.

Paris a même demandé à ses diplomates à Téhéran de retourner en France. La Belgique demande à ses ressortissants de quitter l’Iran et le Liban le plus tôt possible, alors que les Pays-Bas ont annoncé la fermeture de leur ambassade à Téhéran et de leur consulat dans la ville irakienne d’Erbil.